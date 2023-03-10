Всенародный благотворительный хашар, который согласно распоряжению Кабинета министров Узбекистана планировалось провести 11 марта, перенесён на 18 марта. Распоряжение правительства об этом принято 10 марта.

Решение обосновывается необходимости тщательной подготовки и организованного проведения мероприятия.

Хашар пройдёт под девизом «Благоустроенная и красивая махалля — красота страны». Его целями заявлены благоустройство махаллей, жилых кварталов, скверов, парков, мест поклонения и кладбищ и других мест. Кроме того, в этот день оказывается помощь нуждающимся гражданам.