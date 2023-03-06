Распоряжением Кабинета министров 11 марта в Узбекистане объявлен всенародный благотворительный хашар, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Хашар проведут для подготовки к «достойному празднованию национального праздника Навруз и месяца Рамазан, благоустройства махаллей, жилых массивов и прилегающих территорий, а также поддержки нуждающихся слоёв населения».

Стоит отметить, что согласно указу президента, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходной день 11 марта (суббота) был перенесён на 20 марта (понедельник), то есть предстоящая суббота является рабочим днём.

Напомним, в мае 2018 года правительство выпустило постановление, которым определено, что хашары могут проводиться исключительно на добровольных началах и строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.