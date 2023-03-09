7 марта около 11:00 в Джалакудукском районе Андижанской области 23-летняя женщина облила себя бензином и совершила самосожжение. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Жительницу махалли «Биршаган» А. Р. спасли люди, находившиеся поблизости в это время. Несмотря на оказанную медиками помощь, она скончалась в больнице.

Для установления причин самоубийства была назначена судебно-медицинская экспертиза. Районная прокуратура проводит расследование.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Узбекистана.