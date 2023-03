Узбекистан занял 109-е место из 184 в Индексе экономической свободы (2023 Index of Economic Freedom), улучшив своё положение на 8 позиций. Индекс c 1995 года составляется фондом Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal. В 2022 году страна была на 117-м месте в рейтинге, в 2021 году — на 108-м, в 2020 году — на 114-м.

По сравнению с прошлым годом уровень экономической свободы в Узбекистане вырос на 0,8 балла и достиг значения 56,5 (за максимум принимаются 100 баллов — это означает идеальные условия для бизнеса). Ближайшими соседями страны по рейтингу стали Кувейт (108-я строчка) и Камбоджа (110).

При составлении индекса исследователи оценивают 12 факторов, в числе которых — соблюдение прав собственности, судебная эффективность, налоговая нагрузка, свобода в ведении бизнеса, свобода рынка труда, торговли и инвестиций.

Экономики стран распределяются по пяти группам: свободные, которые набрали от 80 до 100 баллов по итогам рассмотрения всех факторов, преимущественно свободные (70−79,9 балла), умеренно свободные (60−69,9), преимущественно несвободные (50−59,9) и репрессивные (0−49,9).

В новом рейтинге Узбекистан остаётся в группе преимущественно несвободных экономик. До 2017 года страна входила в группу репрессивных режимов. По мнению экспертов, Узбекистан реализует политику, продвигающую экономическую свободу, переходя к большей открытости и модернизации. При этом существуют институциональные недостатки, которые ограничивают политические и другие фундаментальные свободы, но позитивные изменения ускоряются.

Анализ показателей

Узбекистан улучшил позиции по 7 из 12 показателей по сравнению с рейтингом 2022 года.

Верховенство закона:

уровень обеспечения прав собственности — 30,9 (-0,7)

эффективность судебной системы — 13 (-0,1)

государственная целостность (свобода от коррупции) — 24,9 (+1,1)

Уровень государственного вмешательства:

налоговое бремя — 92,8 (+2)

государственные расходы — 74,9 (-3,2)

фискальное здоровье — 85,3 (-11,3)

Эффективность государственного регулирования:

свобода ведения бизнеса — 58,9 (-0,2)

свобода рынка труда — 48,1 (+0,1)

монетарная свобода — 63,4 (+1,8)

Открытость рынка:

свобода торговли — 76 (+0,4)

свобода инвестиций — 60 (+10)

финансовая свобода — 50 (+10)

По данным авторов рейтинга, налоговая нагрузка снизилась с 19,6% до 18,7% ВВП, однако средний дефицит бюджета за последние три года вырос с -0,6% до -2,8%, а государственные расходы — с 27% до 28,9% ВВП.

Как отмечается в докладе, несмотря на некоторый прогресс, общей регуляторной системе «не хватает прозрачности и ясности». Современный рынок труда продолжает развиваться, но неформальная занятость сектора остаётся существенной. Несмотря на инфляционное давление, денежно-кредитная (монетарная) политика была относительно стабильной.

Средняя тарифная ставка в торговле составляет 4,5% (-0,2%), но нетарифные барьеры ещё больше увеличивают стоимость торговли. Власти приняли меры для улучшения общего инвестиционного законодательства. Финансовый сектор подвергся модернизации, но государственные банки остаются доминирующими, отметили эксперты.

За последние два года Узбекистан значительно ухудшил показатели по обеспечению прав собственности с 57,8 баллов в 2021 году до 30,9 баллов в 2023-м, по эффективность судебной системы — с 50,8 до 13.

Показатель государственных расходов и фискального здоровья также ухудшается второй год подряд на фоне несоблюдения правительством лимитов по дефициту бюджета и увеличения государственных расходов.

Из стран Центральной Азии Казахстан расположился на 71-м месте и относится к умеренно свободным экономикам (хотя в рейтинге 2021 года занимал 34-е место). Кыргызстан занимает 115-е место (преимущественно несвободная экономика), Таджикистан — 146-е (преимущественно несвободная экономика) и Туркменистан — 161-е (репрессивная экономика).

В мире только четыре страны из 184-х являются экономически свободными: Сингапур, Швейцария, Ирландия и Тайвань. В прошлом году свободными были семь стран.