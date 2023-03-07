Бухарский олень, гуляющий в ночное время по территории Кызылкумского заповедника, попал в объектив фотоловушки, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана.

В пустынной части заповедника, примыкающей к лесам, с приходом весны начинают прорастать эфемерные растения. В эти дни животные приходят покормиться весенней травой.

Бухарский олень занесён в Красную книгу Узбекистана как исчезающий вид. Лимитирующими факторами определены сокращение площадей естественных местообитаний, деградация тугайных массивов в результате нарушения водного баланса, вырубок, выпаса скота, пожаров, наводнений и браконьерство.

В фотоловушку, установленную на территории Зааминского заповедника, попала туркестанская рысь.

Животное обитает в открытых лесах и степях, а также встречается на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии. Активность проявляет в основном ночью, иногда — днём, а в остальное время прячется в густых зарослях.

Туркестанская рысь включена в список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу, в которой определена как «уязвимый, сокращающийся, мозаично распространённый подвид».

Причинами сокращения популяции туркестанской рыси считаются рубка лесов, сокращение кормовой базы, браконьерство.

Научные сотрудники Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата зафиксировали полёт розовых пеликанов.





Статус розовых пеликанов в Красной книге Узбекистана определён как уязвимый, сокращающийся, перелётный гнездящийся вид. Включён в Красный список МСОП.

Лимитирующие факторы — уничтожение мест обитания вследствие изменения водного режима в бассейне Аральского моря, браконьерство, разорение колоний. Добыча запрещена. Охраняется в заказниках на гнездовании (озеро Судочье), во время кочёвок, пролёта и зимовок (Арнасай, Каракыр, Денгизкуль).