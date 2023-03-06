Поздним вечером 5 марта в социальных сетях появились сообщения о том, что в Ташкенте правоохранительные органы с применением силы задержали подростков, собравшихся на встречу поклонников аниме.

«Сегодня на форуме (у Дворца форумов — ред.) в районе сквера (Амира Темура — ред.) забрали два автобуса детей. Сотрудники, не показав удостоверений, нецензурно выражаясь, нанося побои, паковали детей. Увезли в Яшнабадское [РУВД]», — написала в группе «Потребитель.Уз» женщина, чей ребёнок был задержан.

Распространились также видео, на которых возмущённые родители стоят у ворот РУВД, требуя отпустить их детей и отдать им их телефоны. Из разговоров родителей становится понятно, что правоохранительные органы не уведомили их о задержании детей.

Советник министра юстиции и известный блогер Шахноза Соатова, чей сын оказался невольным участником событий, написала, что её сын и восемь его одноклассников гуляли в центре города и зашли в кафе. Вскоре туда забежали несколько подростков, а за ними — «люди в штатском, которые стали хватать всех без разбора». Молодые люди, испугавшись, выбежали на улицу. Там они увидели, как парня, который снимал происходящее на видео, ударили по руке, отчего он уронил телефон, и, уложив на землю, скрутили и засунули в автобус. Сын Шахнозы Соатовой и один из его друзей успели сесть в городской автобус и уехать, а шестерых их одноклассников задержали. Отпустили их спустя несколько часов, не найдя ничего подозрительного.

«Я думаю, что истина посередине: МВД должно было быть проинформировано о встрече. Но уместны ли их (правоохранителей — ред.) действия, которые провоцируют недовольство подростков, заставляют паниковать родителей? Как можно забирать несовершеннолетних, даже не дав им возможности позвонить родителям (все помнят случай с подростком, погибшим в Андижане)? Сколько из тех, кого увезли на этих автобусах, на самом деле из „Рёдана“, а перед остальными даже не извинились? Что нам делать, чтобы наши дети не оказались в таком шоковом состоянии на улице? Мы не можем держать их дома, ведь все понимают важность социализации в подростковом возрасте», — написала Шахноза Соатова.

В понедельник, 6 марта, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов.

По его данным, 5 марта возле здания Дворца международных форумов по улице Истиклол Яшнабадского района собрались около 50 молодых людей, «которые скандировали различные лозунги о присоединении к субкультуре типа „Рёдан“».

«До этого в органы внутренних дел поступала различная информация о том, что организаторами данного движения являются деструктивные силы, базирующиеся за пределами страны, целью которых является пропаганда национальной, расовой, этнической и религиозной вражды, а также массовых беспорядков, насилие над гражданами не разделяющими их идеи», — сообщил Шохрух Гиясов.

«Для недопущения нарушения общественного порядка ГУВД Ташкента были приняты профилактические меры и проведены беседы с родителями и участниками инцидента», — заявил пресс-секретарь МВД.

«Доказательствами влияния на нашу молодёжь деструктивных сил являются выявленные у участников движения призывы „Салом, в 18:00 сегодня мы раз****м весь форум. будем вооружены до зубов. пневматы, холодное и боевое“, а также распространяемые ролики в соцсетях от анонимных пользователей с попытками дискредитации действий правоохранительных органов», — отметил представитель МВД.

В ГУВД Ташкента также сообщили подробности произошедшего.

«5 марта нам поступили сообщения о том, что члены данной группы объявили о проведении сбора перед Дворцом форумов в 18:00 часов, а также о том, что его участники будут вооружены пневматическим, холодным и огнестрельным оружием. В целях проверки данных сообщений и предотвращения нарушений общественного порядка сотрудниками ГУВД города Ташкента были проведены специальные оперативно-профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным ГУВД, в назначенное время в Дворца форумов собрались около 50 несовершеннолетних.

«Их доставили в УКД ОВД Яшнабадского района, опросили о целях сбора и провели профилактическую информирующую о проблеме беседу. В ходе проверки было установлено, что 9 несовершеннолетних являются подписчиками каналов „Рёдан“ в социальных сетях. Все несовершеннолетние в тот же день разошлись по домам, никого не задерживали в процессуальном порядке», — заявили в ГУВД.

Сейчас сотрудники ГУВД Ташкента устанавливают личности людей, «которые распространяют сообщения, пропагандирующие массовые беспорядки, религиозную, национальную и этническую вражду», говорится в сообщении.

«Имеются данные о том, что информационная „обработка“, вызывающая волнения и межэтническую вражду, проводимая посредством социальных сетей, в данный момент набирает обороты. В любом активном молодёжном движении могут проявиться лица, преследующие недобрые цели, которые пытаются взять под контроль участников движения, пропагандируют деструктивные идеи, создают вражду и панику среди населения», — заявили в ГУВД.

«Все сообщения аналогичного содержания, распространяемые неизвестными, в том числе от имени движения „Рёдан“, будут проверяться органами внутренних дел, по каждому случаю будет проведено расследование и будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее ГУВД предупреждало родителей о проникновении в Ташкент субкультуры «Рёдан», что «привело к образованию собственной негативно настроенной группы людей».