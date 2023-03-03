ГУВД Ташкента предупредило родителей о том, что международное молодёжное движение под названием «Рёдан», вдохновлённое персонажами одного из японских аниме и комиксов, имеет поклонников среди подростков и столицы Узбекистана. «Газета.uz» публикует сообщение ведомства.

Что стоит знать о движении и чем оно может быть опасно?

Изначально движение «Рёдан» представляло собой несколько виртуальных сообществ в сети интернет: они были посвящены любви к японскому искусству анимации и не преследовали иных целей, кроме как объединения подростков по интересам. Дети обсуждают любимое искусство и выбирают схожую одежду (клетчатые брюки и футболки с принтом на спине в виде паука и цифры 4).

Однако со временем внутри виртуального движения появился ряд агрессивно настроенных лиц, очевидно преследующих цели дестабилизировать обстановку в городе, управляя несформировавшимся до конца, поддающимся манипуляциям мировоззрением подростков, что привело затем к появлению нового ответвления движения — агрессивной группировки, набирающей все больше последователей. Дети, поддаваясь деструктивным лозунгам и влиянию со стороны незнакомцев в сети, начинают собираться в общественных местах и инициировать массовые драки и дебоши.

На текущий момент подобные инциденты, организованные последователями ответвления субкультуры «Рёдан», регулярно фиксируются на территории нескольких стран, в том числе в Российской Федерации, Украине и в Беларуси. Результатом драк нередко становятся телесные повреждения различной степени тяжести (как у самих малолетних участников дебоша, так и у тех, кто был выбран показательной «целью»), а также повреждения чужого имущества, что приводит к возбуждению многочисленных административных и уголовных дел, задержаниям и арестам. Мы хотели бы предотвратить подобный исход на территории нашего города.

Уважаемые родители! Будьте внимательны к увлечениям вашего ребёнка, проявляйте живой дружеский интерес к его хобби, поддерживаемой субкультуре и особенно неизвестным лицам, с которыми дети общаются в сети на почве общих интересов.

В увлечении аниме и мангой нет ничего плохого, но стоит убедиться в том, что на почве увлечения ребёнок не подпадёт под дурное влияние неизвестных лиц, сумеет отделить виртуальность от реальности, не последует за сомнительными призывами и лозунгами.

Не будьте равнодушными к жизни и переживаниям вашего ребёнка: регулярно поддерживайте с ним обсуждение его интересов и увлечений, чтобы вовремя заметить деструктивные мысли и шаги.