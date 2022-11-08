В социальных сетях распространилось сообщение о том, что 14-летний подросток скончался после посещения здания органов внутренних дел в Фергане. В прокуратуре Ферганской области прокомментировали ситуацию.

По данным ведомства, 16 октября на рынке «Ансор» в селе Янгикурган Бувайдинского района «при попытке совершить кражу» был задержан житель махалли «Султон» Учкуприкского района Р. А. (2007 г. р.), «ходивший по базару без присмотра родителей».

После задержания сотрудники ОВД поместили его в отдел по профилактике правонарушений при Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним ОВД Коканда.

«17 октября у несовершеннолетнего Р. А. ухудшилось здоровье, и он потерял сознание. Были вызваны сотрудники городской службы скорой помощи, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался по дороге в больницу», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти погибшего стала «закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние и ушиб головного мозга».

Автор YouTube-канала Олимжон Хайдаров сообщил, что подросток, которому 19 ноября исполнялось 15 лет, не заплатил за продукцию стоимостью 16,7 тысячи сумов. По его словам, мальчика поместили в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним ОВД Коканда, куда из Ферганы также были доставлены несколько подростков, которые на протяжении долгого времени совершали преступления. Сообщается, что группа подростков предположительно избила и поиздевалась над своим сверстником.

18 октября прокуратура города Коканда возбудила уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.

Во время доследственной проверки двум лицам, непосредственно причастным к преступлению, было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что по факту произошедшего назначена служебная проверка в отношении сотрудников отдела по профилактике правонарушений при Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним ОВД Кокандского района.