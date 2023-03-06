Министерства торговли, финансов и юстиции США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России. В них описаны «красные флаги» — признаки сделок, которые могут свидетельствовать об их подозрительном характере.

В документе отмечается, что США ввели санкции против России, чтобы «ослабить её способность вести несправедливую войну и не допускать военных действий в других местах». Кроме того, ведомства Соединённых Штатов с беспрецедентными усилиями стараются не допустить обхода этих ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль.

Ведомства призвали финансовые организации страны и другие компании, ведущие внешнюю торговлю товарами, которые попали под ограничительные меры, обращать внимание на подозрительные сделки и перечислили признаки, которые сигнализируют о таких сделках. В их числе:

Доставка товаров через определённые «перевалочные пункты», которые обычно используются для незаконного перенаправления санкционных товаров в Россию или Беларусь. В этот список включены Китай (включая Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны, включая Армению, Турцию и Узбекистан;

Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением банков в юрисдикциях, где компания-покупатель не зарегистрирована;

Использование подставных компаний для сокрытия прав собственности, источника средств или страны, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

Нежелание покупателя предоставить данные о конечном использовании продукта, в том числе отказ от заполнения формы со сведениями о конечном пользователе;

Отказ от базовой установки, обучения, технического обслуживания приобретённых товаров;

IP-адрес, не соответствующий данным о местоположении, которые назвал клиент;

Непредставленность организации, с которой заключается сделка, в интернете или ее слабая представленность;

Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другие.

По оценке министерств, производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Если есть признаки нарушения санкций, то компании надлежит провести дополнительную проверку, пишет Forbes.

Как отмечает РБК, за три недели этого года в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN), поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.

Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10% до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.

Резкий рост экспорта

Ранее спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками расследует резкий рост экспорта в соседние с Россией государства, чтобы помешать компаниям обходить санкции против РФ ."Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный всплеск торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России", — сказал он.

По словам О’Салливана, внезапное появление у соседей Москвы «большого количества новых потребностей» в этих товарах может свидетельствовать о том, что их часть «в той или иной мере просачивается в Россию».

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с мая по июль 2022 года экспорт из ЕС, США и Великобритании в Россию упал более чем чем в два раза по сравнению со средним показателем за 2017−2019 годы. При этом поставки из ЕС и США в Армению и Кыргызстан подскочили более чем 80%, а экспорт этих стран в России вырос вдвое. Турция за этот период увеличила свой экспорт в Россию на 97%.

Экспорт товаров, включая автомобили, электронику, сельскохозяйственную технику и насосы, из ЕС в Центральную Азию увеличился, в основном, за счёт Казахстана, указали в ЕБРР. По данным Евростата, в декабре 2022 года Казахстан импортировал из ЕС стиральных машин на 1 млн евро — в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет Forbes.

Представитель правительства Казахстана сообщил FT, что доказательств того, что конкретные компании в Казахстане используются для уклонения от западных санкций, нет. Правительство Армении заверило, что «принимает все меры для предотвращения любых попыток обхода санкций». Правительство Кыргызстана на запрос издания не ответило.

В июле 2022 года Министерство финансов США включило Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и ряд других государства в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями.

В конце февраля Центральный банк Узбекистана предупредил три частных банка за недостатки в управлении рисками, связанными с санкциями и запретами на экспорт.