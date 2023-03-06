Прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовное дело по факту смерти вайнера, основателя юмористического проекта Mittivine Фархода Маннопова, сообщил в понедельник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шумсутдинов.

Дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 116 Уголовного кодекса — невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлёкшее человеческие жертвы.

В сообщении говорится, что дело возбуждено по этой статье в связи с необходимостью тщательного допроса людей, связанных со случившимся, назначения сложных экспертиз, требующих много времени, а также невозможностью принятия законного решения без проведения ряда других следственных действий.

По итогам проведения следствия будет обеспечено принятие законного решения, говорится в сообщении.

Как писала «Газета.uz», Фарход Маннопов получил травму головы во время купания в бассейне, о чём он сам сообщил в интернете. Ему была сделана операция в частной клинике, но он впал в кому и не пришёл в сознание.

Фарход Маннопов снимал короткие юмористические видеоролики (вайны) на различные бытовые темы. Он описывал свой блог Mittivine (1,1 миллиона подписчиков в Instagram) как «Жизнь простых пацанов».