Шухратжон Уринбаевич Собиров назначен директором Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МВД.

С марта 2020 года по февраль 2023 года Шухратжон Собиров работал первым заместителем министра внутренних дел — начальником Оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана. Прежде он возглавлял УВД Андижанской области.

С 2021 года бюро Интерпола в Узбекистане возглавлял полковник Ганижон Алимухаммедов.

22 февраля должность первого замглавы МВД — начальника Оперативно-розыскного департамента занял Шавкат Рахмонов, до этого бывший начальником УВД Наманганской области.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) была основана в 1923 году со штаб-квартирой в Лионе, Франция. Сегодня членами организации являются 195 стран.

Узбекистан стал членом Интерпола в 1994 году, а Национальное бюро Интерпола в Узбекистане было создано при Министерстве внутренних дел. Начальник бюро назначается и освобождается от должности министром внутренних дел.