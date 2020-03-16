Генерал-майор Рустам Мирзаевич Джураев назначен на должность командующего Национальной гвардии Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

До назначения, с февраля 2018 года, Рустам Джураев работал заместителем министра внутренних дел — начальником ГУВД Ташкента.

Рустам Джураев (1968 года рождения) — выпускник Академии Министерства внутренних дел (1994 год). В 1994—2008 годах работал на разных должностях в МВД, в 2008—2012 годах — в аппарате Президента, в 2012—2015 годах был заместителем начальника ГУВД Ташкента, в 2015−2015 годах — начальником УВД Наманганской области, в 2015—2017 годах — начальником УВД Хорезмской области, в 2017—2018 годах — министром по чрезвычайным ситуациям.

С момента основания Нацгвардии в 2017 году командующим служил генерал-полковник Баходир Ташматов. О его новом назначении пока не сообщается.





На должность замминистра внутренних дел — начальника ГУВД Ташкента назначен полковник Азиз Анварович Ташпулатов, который ранее работал первым заместителем министра внутренних дел.





Первым замминистра внутренних дел назначен генерал-майор Шухратжон Уринбаевич Собиров, прежде работавший начальником УВД Андижанской области.





Региональное управление же теперь возглавляет полковник Азат Дамирович Тасбаев. До назначения он работал заместителем начальника Управления собственной безопасности МВД.