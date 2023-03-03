Национальные ценности должны найти отражение в интерьерах гостиниц, хостелов и гостевых семейных домов в Узбекистане. Об этом 3 марта на Международном форуме отельеров заявил министр культуры и туризма Озодбек Назарбеков.

«Следует сказать, что владельцам гостиниц, хостелов и семейных гостевых домов, обслуживающих иностранных туристов, следует уделить особое внимание обустройству и дизайну интерьера, сочетающему в себе хай-тек, национальный и классический стили. Даже самые современные пятизвездочные отели должны иметь детали, отражающие нашу национальность и идентичность», — отметил он.

По его мнению, это поможет каждому туристу, в первую очередь, «сформировать образ Узбекистана», а также «получить представление об обычаях, традициях и ценностях народа».

На форуме обсуждались тренды гостеприимства — от коллаборации услуг до IT решений.