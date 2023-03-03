Правоохранительные органы Узбекистана и Казахстана изучали опыт Беларуси по обеспечению общественного порядка и противодействия массовым беспорядкам, которые произошли летом 2020 года. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, между ведомствами стран налажено взаимодействие по разным направлениям. «Не только правовая помощь оказывается, но мы обмениваемся опытом, выезжают наши подразделения, их — приезжают к нам. То есть взаимодействие находится на высоком уровне», — сказал он.

«Особенно когда происходят какие-то проблемные вопросы. К нам очень много после 2020 года приезжало наших коллег, изучали опыт обеспечения охраны общественного порядка и противодействия массовым беспорядкам, которые произошли. Мы прекрасно знаем, что в таких сложных условиях не все подразделения способны выстоять», — заявил министр.

Иван Кубраков считает, что в Беларуси была пресечена «цветная революция». «Поэтому многих наших коллег интересует этот опыт, они приезжают, интересуются, как происходило управление, какая экипировка была и так далее. Поэтому в этом плане взаимодействие очень тесно налажено», — сказал он.

В августе 2020 года после объявления итогов выборов президента, в которых, по официальным данным, одержал победу Александр Лукашенко, в Беларуси прошли крупнейшие в истории страны акции протеста. Они были подавлены, имели место многочисленные задержания, ООН и ОБСЕ сообщали о чрезмерном применении силы в отношении мирных протестующих, произвольных и незаконных арестах, а также пытках.