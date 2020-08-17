В Беларуси 16 августа прошли крупнейшие в современной истории страны демонстрации против фальсификации итогов выборов и насилия сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан.

Протестовали по всей стране — от столицы и областных центров до деревень. Самая крупная акция протеста прошла в Минске, где участвовали не менее 200 тысяч человек, сообщил портал TUT.BY.

Днем в Минске прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, на который, как сообщается, привезли людей со всей страны. По официальным оценкам, на Площади независимости собралось до 70 тысяч человек. Перед собравшимися выступил сам Александра Лукашенко.





Фото: TUT.by.

Президент сообщил, что не хотел собирать людей на площади, вспомнив 1990-е, когда «здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать». «И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь», — заявил он.

«Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просили меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали! Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?» — сказал Александр Лукашенко.

Он выразил мнение, что в новые выборы, которые предлагаются обществом, пойдут «бандиты и урки». Президент заявил, что не он и не присутствующие породили жестокость на улицах. Но «надо было остановить их».

Тем временем участники акции солидарности у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей в столице скандировали «Уходи!», «Мы не овцы!», «Саша, ты уволен!», «Честные выборы», «Нас — 97%».

Позже участники колонной отправились к Дому правительства с огромным бело-красно-белым флагом. Они заняли всю площадь Независимости и прилегающие улицы.





Участники акции у здания КГБ. Фото: TUT.by.

Перед собравшимися выступала Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской, основной соперницы Александра Лукашенко на выборах и глава штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Она повторила, что «главное требование белорусов — бывший президент должен подать в отставку. Мы — свободные и европейские белорусы — просим мира и безопасности для наших детей».

Мария Колесникова уточнила, что «согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах президента».

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси тщательно расследовать все сообщения о пытках людей в местах задержания и дать гражданам возможность осуществлять свое право на мирное выражение мнений.

Демонстрантов поддержал действующий посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня. Он заявил, что солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

«Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право!» — заявил он.

Сенатор и глава Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц сказал, что сделает все возможное для оказания «достойнейшей юридической помощи всем пострадавшим от незаконных действий».

Девять народных артистов Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова, экс-министр культуры Павел Латушко, актеры, писатели и чиновники записали открытое обращение к белорусам и, в частности, к армии.

Демонстрантов в Беларуси поддержали и за рубежом. Акции солидарности прошли в ряде стран.

В понедельник Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм. Сейчас она находится в Литве.