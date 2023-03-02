Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта выступил на саммите контактной группы Движения неприсоединения, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, это движение объединяет 120 государств-участников, которые провозгласили основой своей внешней политики неучастие в военно-политических блоках и организациях.

Глава Узбекистана в начале своей речи отметил, что в последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией, также сталкивается с губительными последствиями изменения климата, природных бедствий и техногенных катастроф. Их масштабы растут и представляют серьёзную угрозу безопасности и устойчивому развитию не только отдельных государств, но и целых регионов, сказал он.

«Несомненно, лишь объединившись и поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть столь непростые испытания. В этой связи Узбекистан выступает за дальнейшее усиление нашей деятельности на базе Глобальной платформы по достижению основных целей Сендайской рамочной программы до 2030 года», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для глубокого изучения причин возникновения таких чрезвычайных ситуаций и эффективного предотвращения их последствий он от имени Узбекистана предложил создать сеть мониторинга и научных исследований Движения неприсоединения. «Готовы разместить этот институт в Узбекистане», — добавил президент.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что сейчас в мире усилились геополитические и идеологические противоречия, под воздействием которых в разных регионах мира возникают новые очаги нестабильности. «Кроме того, до сих пор не найдены глобальные решения конфликтов, сохраняющихся на протяжении долгого времени в регионе Ближнего Востока и Афганистане», — напомнил президент Узбекистана.

Он подчеркнул возрастающую актуальность расширения взаимодействия в рамках организации «в условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма».

«Учитывая это, мы призываем Движение неприсоединения возглавить наши общие усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма. Твёрдо убеждён, что это будет способствовать ещё большей активизации многостороннего сотрудничества всех государств-членов движения в рамках ООН», — заявил президент Узбекистана.

«Безусловно, в системной координации и эффективном решении этих проблем на международном уровне основная роль должна принадлежать ООН и её специализированным структурам. В процессе реформирования ООН члены Движения неприсоединения должны обрести постоянное место в Совете безопасности», — подчеркнул президент Узбекистана.

Об этом в своём выступлении на саммите также говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Состав Совета безопасности ООН следует расширить, чтобы включить в него больше стран и сделать его более справедливым в географическом плане», — цитирует главу государства ИА Turan. Сейчас постоянное место в Совбезе имеют США, Китай, Россия, Великобритания и Франция.

«Надеюсь, что вы также поддержите инициативу Узбекистана о создании при ООН международной переговорной группы для согласования алгоритма по решению афганского вопроса», — продолжил свою речь Шавкат Мирзиёев. Идею международной переговорной группы глава государства выдвинул в октябре 2022 года на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Ещё один важный вопрос глобальной повестки дня — это смягчение последствий продолжающегося экономического кризиса, которому не видно конца. Все мы непосредственно ощущаем негативное воздействие ослабления мировых торговых связей, нарушения промышленных и логистических цепочек. Кроме того, серьёзным испытанием для социально-экономических систем наших стран становится усугубляющийся дефицит продовольствия, водных и энергетических ресурсов», — подчеркнул президент.

«К огромному сожалению, в столь непростой обстановке основная тяжесть этого негативного воздействия ложится именно на развивающиеся государства. Такие авторитетные форумы, как сегодняшний саммит, должны открывать широкие экономические возможности для развития сотрудничества, продвижения региональных совместных программ и крупных проектов. В этих целях предлагаю регулярно накануне саммитов Движения неприсоединения проводить экономические форумы нашей организации», — сказал глава Узбекистана.

Он выразил уверенность, что такие мероприятия будут способствовать ускорению обмена инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями, в целом созданию прочного фундамента для четвёртой промышленной революции, в частности, развития «умной» экономики.

Президент Узбекистана также заострил внимание на том, что отрицательное влияние пандемии прежде всего сказывается на подрастающем поколении.

«Резко сокращаются возможности молодёжи для получения качественного образования и профессий, медицинских услуг и занятия спортом. Особенно тревожит, что у молодого поколения снижается уверенность в том, что в будущем оно сможет занять достойное место в жизни. Также усиливается влияние деструктивных и радикальных идеологий на сознание тысяч молодых людей», — подчеркнул президент.

Он заявил о намерении организовать в следующем году «Саммит безграничных возможностей» Молодёжной сети Движения неприсоединения в Самарканде.