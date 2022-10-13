Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на VI заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщили в пресс-службе главы государства.

В начале выступления Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Сегодня мы наблюдаем растущую неопределенность в международных отношениях и беспрецедентный дефицит общения и доверия. Все это подрывает основы многостороннего сотрудничества, вызывает эскалацию конфликтов и ведет к системным сбоям в мировой экономике».

«Формирующаяся новая геополитическая реальность негативно сказывается на стабильности всего азиатского континента, — заявил глава государства. — Кризисные ситуации напрямую затрагивают страны Центральной Азии, замедляя наши усилия по углублению экономической интеграции».





Президент Узбекистана в своем выступлении призвал обратить внимание на ряд приоритетных направлений сотрудничества.

Ситуация в Афганистане требует особого внимания, подчеркнул он. «К сожалению, в результате возникновения других острых международных проблем вопрос Афганистана отодвинут на второй план. Нельзя допустить повторения горького опыта тридцатилетней давности, когда эта страна стала очагом международного терроризма. Нам необходимо разработать общие и скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана предложил рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.

Шавкат Мирзиёев также обратил внимание на то, что страны все чаще сталкиваются с широкой атакой радикальных идей: «Деструктивные силы активно привлекают молодежь в экстремистские организации, используя новые методы пропаганды и идеологического воздействия. В связи с этим нам необходимо наладить системное сотрудничество для защиты молодого поколения от радикализма, направить его энергию и энтузиазм на созидание».

Он предложил запустить новый формат — «Диалог поколений», который бы помог людям разного возраста лучше понимать друг друга и находить решения самых насущных проблем молодежи. «Мы готовы провести первую такую встречу в Самарканде в апреле 2023 года в рамках Форума молодых лидеров», — заявил глава государства.

«Ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По словам главы Узбекистана, важно не допускать усиления протекционизма, а также ввода новых ограничений, которые дестабилизируют глобальные рынки и усиливать взаимосвязанность в Азиатском регионе, прежде всего за счёт создания производственно-логистических цепочек и транспортных коридоров, эффективно соединяющих Центральную Азию с Южной и Восточной Азией, а также Ближним Востоком.

«Преодолению вызовов устойчивому развитию послужит продвижение экономики знаний как основы для перехода на новый этап глобальной промышленной революции, — заявил Шавкат Мирзиёев. — Считаем целесообразным более полно задействовать потенциал трансфера инноваций, активно стимулировать цифровизацию, развитие „облачных“ технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей».

По этим направлениям страны Азии имеют все возможности для совместного достижения глобального лидерства, добавил он.

Президент Узбекистана также отметил, что большинство государств Азии являются основными импортёрами продуктов питания и остро ощущают на себе последствия продовольственного кризиса. «Парадокс заключается в том, что одновременно наши страны являются и ведущими мировыми производителями продовольствия», — подчеркнул он.

По словам Шавката Мирзиёева, сегодня особенно необходимы новые подходы в таких направлениях, как:

формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки;

гармонизация технических регла-ментов для роста внутрирегиональной торговли;

создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии.

Все эти вопросы глава Узбекистана предложил обсудить на Международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдёт в Узбекистане в следующем году.

Для решения проблем экологии и изменения климата Шавкат Мирзиёев предложил объединить усилия и запустить регулярные экспертные консультации в рамках концептуальной программы «Зеленая Азия» по вопросам интенсивного озеленения наших стран и поддержки уязвимых экосистем.

Напомним, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — международный форум, направленный на расширение сотрудничества в сферах безопасности и стабильности, активизацию торговли и экономического партнерства, взаимодействия в вопросах охраны окружающей среды. В этом году инициативе по созданию этого форума исполнилось 30 лет.

В форуме приняли участие главы всех стран Центральной Азии, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Пакистана, Палестины, Катара, России, Турции и представители Китая и Вьетнама.

В настоящее время участниками СВМДА являются 28 государств. Еще 9 стран и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей. Высшим органом СВМДА является Саммит глав государств и правительств. С 2020 года в СВМДА председательствует Казахстан.