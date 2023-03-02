Водители двух автобусов в Ташкенте, устроившие конфликт из-за пассажиров, арестованы на 7 суток, сообщила пресс-служба столичных судов.

По данным компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ), инцидент произошёл 28 февраля примерно в 11:30 между водителями автобуса №28 1-го автобусного парка ТШТХ и автобуса №155 частной компании Avtosantrans-servis. В отношении них было открыто административное дело по статье 183 Административного кодекса (мелкое хулиганство).

На судебном заседании стало известно, что водители не уступали дорогу друг другу во время движения по улица Иззат Яшнабадского района, а затем остановились на остановке №76 и устроили конфликт, оскорбляя друг друга и нарушая общественный порядок.

Районный суд по уголовным делам признал водителей виновными в совершении административного правонарушения по статье 183 КоАО и назначил им по 7 суток ареста.

В конце января на совещании у президента Узбекистана говорилось об отмене плана выручки в автобусах. Именно погоня за планом нередко приводит к нарушениям со стороны водителей.

С 1 апреля в столице должна заработать новая система оплаты проезда с гибкими тарифами. После полного внедрения системы план для водителей должен быть отменён.