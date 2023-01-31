Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 января провёл совещание по вопросам внедрения новой системы общественного транспорта в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, сообщила пресс-служба главы государства и его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Ежедневно услугами общественного транспорта в стране пользуются более 10 миллионов человек. В своём послании глава государства анонсировал закуп 2000 автобусов в 2023 году. Однако, отметил на совещании президент, без изменения действующей системы работы в транспортных управлениях и автобусных парках на местах обеспечить обслуживание, соответствующее запросам населения, не удастся, сколько бы много автобусов ни приобреталось.

Во всех регионах строятся новые дома, школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Однако транспортная сфера не поспевает за темпом этих изменений и не отвечает требованиям современного развития, отметила пресс-служба президента.

В частности, в некоторых областных центрах не разработаны планы развития общественного транспорта. Автобусы привыкли курсировать в пиковые часы суток (утром в 8:00—10:00 , вечером в 17:00—19:00 ), так как транспортные компании привязаны к дневному плану выручки. В остальное время пассажирам приходится подолгу ждать автобус или пользоваться услугами такси.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев определил меры по внедрению новой системы финансирования, организации автобусных маршрутов, обновлению автопарка и совершенствованию инфраструктуры.

В Узбекистане будет отменена практика назначения дневного плана выручки (об отмене сообщалось ещё в июне 2020 года), отмечалось на совещании. Средства перевозчикам будут выделяться в зависимости от расстояния, пройденного автобусом, и удовлетворённости пассажиров качеством обслуживания. Качество обслуживания будет оцениваться по критериям удобства и санитарного состояния автобусов, прибытия ими на остановки без опозданий.

Для обеспечения рентабельности предприниматель, занимающийся перевозкой пассажиров на автобусе, будет гарантированно получать 10% оплаты за каждый километр, пройденный по маршруту с соблюдением условий.

В 2023 году эта система будет запущена в Ташкенте, Самарканде, Андижане и Ургенче, а в следующем году — в других областных центрах и Нукусе.

Кроме того, рассматривается вопрос о введении удобных для населения тарифов на проезд (годовых, квартальных, месячных, дневных и почасовых).

Президент подчеркнул, что до конца года все автобусные маршруты должны быть пересмотрены с учётом потребностей населения.

Хокимам областей совместно с Министерством транспорта и Университетом транспорта поручено к 1 июля разработать транспортный генплан всех областных центров, а также провести опросы среди местных жителей, изучить запросы и пожелания населения.

На совещании президент и руководители ведомство обсудили предложения по стимулированию систематического обновления транспортного парка.

В частности, новизна автобусов будет определена в качестве основного критерия на открытых тендерах по маршрутам общественного транспорта. В зависимости от этого критерия при выборе перевозчиков гарантированный срок перевозки пассажиров по маршруту продлевается до 7 лет (на автобусы старше 10 лет договор не заключается).

Ежегодно при формировании средств, выплачиваемых перевозчикам, будут предусматриваться расходы на обновление 20% автобусного парка.

Кроме того, предпринимателям будет разрешено платить НДС по ввозимым новым автобусам в рассрочку. На закупку автобусов будет предоставляться льготный кредит сроком до 10 лет.