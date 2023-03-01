В школах Сырдарьинского района Узбекистана планируется обучать школьниц различным навыкам в рамках проекта «Школа жизни». Об этом заявил хоким района Ботиржон Мирзакулов.

По его словам, проект инициировал президент. В одной из школ уже организовали кулинарные кружки и швейное дело для учениц, а для учеников — обучение навыкам сварщика, электромонтёра, механизатора, правильному использованию приусадебных участков, увеличению урожайности сельскохозяйственных земель, животноводству, птицеводству.

«Один день в неделю будет днём обучения наших школьниц „жизни“. В день проводятся занятия на 5 часов. Один день будут 5 часов учить печь хлеб: как добавлять муку, воду, сколько молока добавлять, как нужно месить тесто руками, как запекать хлеб в тандыре. В конце занятий 10 девочек из этого класса заберут домой по одной испечённой лепёшке», — сказал хоким.

По его словам, в другие дни будут обучать приготовлению плова, слоёной лепёшки, мантов и других блюд.

«Я спросил у четырёх женщин, когда в последний раз они пекли хлеб в тандыре. Все они говорят, что пекли хлеб 5−10 лет назад… Уже перестали печь хлеб. Уже теряется поколение, которое обучает приготовлению хлеба», — отметил хоким.

Ботиржон Мирзакулов считает, что в прошлом году на полях остались несобранными «гуза-пая» (стебель или кусты хлопчатника, с которых снят хлопок, и который используется для топки печей, тандыров) из-за того, что люди перестают печь хлеб дома и начали покупать хлебную продукцию в магазинах.

«Это не то, что нужно терять. Я говорю это на примере приготовления хлеба», — отметил он.

Глава районной администрации добавил, что во время холодов зимой район столкнулся с нехваткой технических специалистов, которые могут наладить эффективную систему отопления без потерь и с правильной циркуляцией воздуха.

«Нет специалистов. Нет ни монтёра, ни слесаря, ни сварщика, не остаётся людей, кто печёт хлеб и занимается швейным делом. Все — компьютерщики, специалисты по иностранным языкам, все идут на готовые заводы и фабрики. Мы теряем специалистов. В будущем следующее поколение будет ни на что не способно. Поэтому организуются „школы жизни“», — заявил хоким.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее отмечал важность обучения выпускников колледжей различным профессиям. «Например, на сегодняшний день большой спрос на сварщиков. Этой профессии обучат в колледжах и выдадут сертификат. После получения навыка он будет преуспевать, даже если отправится за границу. Кроме того, есть десятки профессий, таких как автомеханик, парикмахер, сапожник. Вот конкретный план по ликвидации безработицы, „железной тетради“», — отмечал глава государства в январе 2021 года.