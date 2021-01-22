Колледжи, находящиеся сейчас в ведении Министерства высшего и среднего специального образования, перейдут в ведение Министерства занятости и трудовых отношений. Об этом 21 января на встрече в Алатском районе Бухарской области заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает Kun.uz.

«Вообще, место колледжей в этом министерстве, а не в высшем образовании… Министр [занятости и трудовых отношений] Нозим Хусанов будет формировать конкретный заказ для колледжей, а колледжи будут готовить необходимых специалистов для каждого региона», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что колледжи будут обучать профессиям и выдавать сертификат.

«Например, на сегодняшний день большой спрос на сварщиков. Этой профессии обучат в колледжах и выдадут сертификат. После получения навыка он будет преуспевать, даже если отправится за границу. Кроме того, есть десятки профессий, таких как автомеханик, парикмахер, сапожник. Вот конкретный план по ликвидации безработицы, „железной тетради“», — отметил президент.

Кроме того, моноцентр Ishga marhamat и махалли поручено прикрепить к колледжам.

С 2020/2021 учебного года в Узбекистане указом президента было поручено реорганизовать систему профессионального образования, внедрив профессиональные школы, колледжи и техникумы.

В послании парламенту в декабре президент поручил с 1 января внедрить систему оценки профессиональной квалификации граждан по востребованным профессиям.