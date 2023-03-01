По меньшей мере 32 человека погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции вечером 28 февраля, сообщил BBC.

Пассажирский поезд выполнял рейс из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису. Почему поезда находились на одном пути — неизвестно, отмечает BBC.

Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.

«Столкновение было очень сильным», — сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос. По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.