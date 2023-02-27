Правоохранительные органы выявили коррупционную схему в деятельности государственного унитарного предприятия «Узавтойулбелги», которое отвечает за производство дорожных знаков в Узбекистане, сообщает УзА.

Согласно постановлению президента от 19 июля 2017 года, «Узавтойулбелги», в порядке исключения, разрешено заключать без проведения конкурсных (тендерных) торгов договоры с отечественными и зарубежными организациями на закупку и поставку товаров и оказание услуг.

Сообщается, что должностные лица предприятия в 2021—2022 годах заключили с пятью отечественными компаниями 21 договор на 9,19 млрд сумов. Они заказали у них продукцию для изготовления дорожных знаков по ценам выше рыночных, что привело к хищению бюджетных средств на 2,7 млрд сумов.

В отношении должностных лиц «Узавтойулбелги» и пяти компаний возбуждено уголовное дело.

До недавнего времени «Узавтойулбелги» было монополистом по производству дорожных знаков. Постановлением президента от 4 апреля 2022 года в эту сферу разрешено привлекать частный сектор.