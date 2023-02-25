В возрасте 86 лет скончался известный поэт, заслуженный деятель культуры Узбекистана и Каракалпакстана Ошик Эркин — Эркин Мадрахимов. Похороны пройдут днём 25 февраля в Ургенче. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Ошик Эркин родился 7 мая 1937 года в Хиве. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета.

С 1956 года работал в сфере журналистики. В 1959 году стал ответственным секретарём газеты «Среднеазиатский университет», в 1961 году — корреспондентом газеты «Узбекистон овози», в 1962 году — телерадиокомпании Узбекистана.

В 1971 году начал работать редактором Багатской районной газеты (ХОрезм), с 1974 года был корреспондентом газет «Кишлоқ хакикати» — «Сельская правда» по Каракалпакстану и Хорезму.

В 1986−2010 годах был ответственным секретарём Хорезмского областного отделения Союза журналистов.

Издал около 30 художественных и публицистических книг.