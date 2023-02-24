Рано утром 24 февраля 2022 года Россия начала военное вторжение на территорию Украины. В тот же день «Газета.uz» поговорила с выходцами из Узбекистана и гражданами Украины о том, как они узнали о начале вторжения, что происходило в их городах и какие меры принимали местные власти. Тогда все опрошенные говорили, что война стала неожиданностью для них. Они не представляли, как сложится их дальнейшая судьба. Год спустя мы вновь связались с героями прошлогодних историй и спросили их о том, как война изменила их жизнь.

«Никогда не знаешь, с чем придётся иметь дело на войне»

Владислав, Киев

Я родился в Одессе. Последние двенадцать лет жил в Киеве. С началом войны вывез жену в Испанию, родители предпочли остаться в родном городе. Пока жил два месяца в Европе, мыслями был в Украине. Не мог гулять и спокойно проводить время, зная, что мои близкие находятся в совсем других реалиях и переживают ужасы войны. Поэтому купил все необходимое и с набором гуманитарной помощи вернулся в Киев. К моему выбору близкие отнеслись негативно, так как была возможность остаться и не подвергать себя риску. Но чувство долга и желание помочь людям победили.

В Киеве обстановка довольно спокойная, хоть и не могу сказать, что стало безопасней. Проблем с электричеством, водой, газом и отоплением практически нет. Всё продолжает работать как и до войны.

У меня есть своя юридическая фирма Civito, которая оказывает помощь в миграционных вопросах. По профессии я адвокат. До войны у меня работало более двадцати человек. Сейчас осталось меньше половины. Несмотря на то, что мы работаем в ноль, я стараюсь держать компанию на плаву, чтобы обеспечить сотрудников работой. Потому что в стране многие люди остались без заработка.

Почти весь последний год я провёл на службе. Место и род деятельности разглашать не могу, но чувство того, что я приношу пользу родной стране, помогает мне справляться со страхом, тревогой и другими эмоциями.





Очень пригодилось знание языков. Я владею английским и французским. В нашем батальоне служат не только белорусы и грузины, но американцы, европейцы и даже новозеландцы.

Война заставила переосмыслить многое и освоить новые профессиональные навыки. Я всегда считал себя довольно подкованным в разных областях знаний, но не думал, что придётся познать и военное дело. За время службы научился разбираться в аэроразведке, тактической медицине, минном деле, военной связи и т. д. Хотя на поле боя мне бы эти знания не сильно помогли, ведь никогда не знаешь с чем придётся иметь дело на войне.

Этот год показал, что каждому гражданину надо быть физически подготовленным, уметь пользоваться военной техникой, иметь при себе снаряжение и не пропускать военную службу в армии, чтобы в случае чего суметь защитить свою родину.

«Паники уже нет даже при обстреле»

Эльзара Музафарова, Киев (комментарий переведён с украинского языка)

Я дома, и это, пожалуй, единственное, что не изменилось в моей жизни за последний год. Я гражданка Украины, родом из Ташкента. Сейчас в Узбекистане проживают мои родители. В настоящее время занимаюсь фотографией и параллельно помогаю с управлением небольшого ресторанчика знакомой (она временно переехала с семьёй в западную часть страны).

Во время обстрелов в декабре, Киев.

С апреля прошлого года плету маскировочные сетки. Началось всё с того, что попала в волонтёрскую организацию своих знакомых. Им как раз нужны были люди, которые смогут делать сетки. Я научилась их плести и стала делиться опытом с другими. Потом узнала, что недалеко от дома организовали точку сбора, которую прозвали «нашим маленьким сестринством». Мы собираем средства у жителей и отправляем сплетённые сетки военным по их запросам.

Пустые улицы Киева.

Не могу точно сказать, стало ли в городе безопаснее, потому что мы привыкли ко всему за этот год. Раньше все воспринималось гораздо острее, сейчас даже при обстреле нет паники. Люди понимают, как себя вести и при возможности помогают друг другу. Дома у нас есть и вода, и электричество, и отопление. Жизнь продолжается, люди учатся, работают и создают семьи, а по городу даже открываются какие-то новые заведения.

За время войны изменились жизненные приоритеты, отношение к людям. Перестала волноваться по пустякам. Все, что сейчас для меня имеет ценность — это человеческая жизнь. Я стараюсь поддерживать связь с родными, побольше говорить с друзьями. Это во многом помогает мне переживать происходящее и справляться с накопившимися эмоциями.





В Киеве не работают рекламные щиты.

К сожалению, за последний год я ощутила, что такое настоящая ярость и обида внутри и то, что с каждой прочитанной новостью она может увеличиваться. Поэтому стараюсь направлять всё в продуктивное русло. Когда я чем-то занята, то чувствую себя полезной для общества. Сейчас как никогда чувствуется сплочённость людей.

«Не хочу, чтобы дети знали, что такое война»

Маруф Салиев, Львов — Франкфурт

Я живу со своей семьёй во Львове больше 15 лет. У нас гражданство Узбекистана, получили вид на жительство. Дети здесь учатся, а я работаю предпринимателем.

До войны по городу у меня действовало четыре точки, где мы торговали сухофруктами, специями и другими восточными продуктами. Из-за проблем с логистикой и нарушения инфраструктуры остался всего один магазин с двумя продавцами. Но я стараюсь продолжать бизнес даже в тяжёлых условиях.

После того, как в стране объявили военное положение, я начал помогать с организацией эвакуации наших граждан через Польшу. Свою семью я почти сразу отправил в Турцию. В первую очередь, не хотел, чтобы дети знали, что такое война и были в безопасности. У меня там есть друзья, которые на время обеспечили нас жильём.

Очередь к автобусу в Европу.

Через месяц мы решили переехать в Германию. У нас была давняя мечта — жить в Европе. Война стала поводом её осуществить. К сожалению, реализовать планы в мирное время не получилось.

Сейчас мы снимаем квартиру во Франкфурте. Государство помогает и ежемесячно выплачивает пособие в размере около 400 евро. Дети уже ходят в школу и посещают футбольный клуб. За это время освоили немецкий и свободно говорят со сверстниками. Я радуюсь, что семья смогла быстро адаптироваться в новой стране.

В Германии.

Почти каждый месяц возвращаюсь во Львов по работе. Наш город очень спокойный. Можно сказать, война не дошла до него, хотя пару раз были слышны взрывы. Перебои в подаче электричества случаются, но длятся не более трёх-четырёх часов в сутки. Люди продолжают учиться и работать. За год все привыкли к такой жизни.

Никто не ожидал, что в XXI веке может начаться война. Мы думали, что это ненадолго и вскоре все закончится, но прошёл уже год. Я благодарен Богу за то, что моя семья жива и здорова — это сейчас для меня самое главное.

«Когда каждый день может стать последним, начинаешь ценить жизнь иначе»

Темур Юсупов, Киев

Я нахожусь в своём любимом городе — Киеве. Приехал сюда в 2011 году после поступления в Киевский медицинский институт. Сейчас работаю и учусь в аспирантуре Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Наш центр в течение года продолжает принимать как профильных больных, так и пострадавших от военных действий.





Ситуация по стране всё ещё нестабильная. Часто слышим воздушные тревоги, но, к счастью, обходится без сильных взрывов и больших потерь. Народ стал очень сплочённым. Если раньше возникали разногласия, то сейчас все объединились ради общей цели. Вера в победу вселяет надежду.

Я тоже стараюсь верить в лучшее. За этот год моя жизнь кардинально изменилась. Когда началась война, я отправил свою семью на родину в рамках эвакуации граждан Узбекистана. Сам вернулся обратно в Киев, потому что не мог бросить своих друзей и близких, которые когда-то приняли меня как своего. Семья отнеслась к моему решению с пониманием и отпустила.





С тех пор я виделся с ними лишь раз — в середине октября во время отпуска. Теперь по несколько раз в день звоню домой, чтобы сообщить, что у меня все хорошо. Бывает, что задерживаюсь в операционной, а в городе объявляют военную тревогу. Родители не могут дозвониться и начинают переживать. Но когда снова слышат мой голос, то радуются и воспринимают это как праздник. В груди становится тепло от понимания того, что тебя ждут.





За проведённый год в Украине я понял, что все проблемы маловажны, когда на кону судьба твоя и твоих близких. Когда каждый день может стать последним, начинаешь ценить жизнь иначе. Хочется верить, что война скоро закончится и наступят светлые времена. Когда это произойдёт, я планирую уже навсегда вернуться и продолжить свою медицинскую карьеру в родном Самарканде.

«Война сместила фокус с будущего на настоящее»

Эдгар Ишанкулов, Киев — Польша

Я переехал в Украину из Ташкента в 2016 году. Долгое время работал топ-менеджером в ряде проектов, занимался также предпринимательством. Сейчас я консультирую несколько компаний по реорганизации управленческих процессов для увеличения бизнеса. Моё увлечение — создание реалистичной 3D-анимации стало пользоваться спросом и позволило зарабатывать удалённо.

Скалы Довбуша в Карпатах на западе Украины. Апрель 2022.

Война заставила не только скорректировать род профессиональной деятельности, но и вынудила несколько раз сменить место жительства, сплотила и разъединила с людьми из окружения, показала, что жизнь может быть абсолютно непредсказуемой и сместила фокус с будущего на настоящее. Война разделила жизнь на до и после. Все произошедшие со мной изменения за год я могу разделить на четыре фазы.

Первая фаза — неведение. Неожиданность начатой войны держала в постоянном страхе и тревоге. Всё это сказывалось на физическом и ментальном здоровье. К примеру, ощущался постоянный дискомфорт в животе и частый прилив адреналина. Неизвестность действий оккупантов заставляла резко реагировать на каждую воздушную тревогу и звук взрыва, даже когда он был вдалеке. Целыми днями я проводил в ванной, коридоре, метро и новостных каналах.

Вторая фаза — принятие. Появляется понимание и принятие реальности происходящего. Уровень стресса становится значительно ниже. Я начал привыкать к ограничениям, таким как комендантский час, сухой закон, блокпосты с проверками документов, дефицит топлива, скачок курса валют. Проще стал реагировать на воздушные тревоги, звуки выстрелов и взрывы.

Третья фаза — блэкаут. Отключение электроэнергии стало доставлять очень много трудностей. Тяжело пешком подниматься и спускаться на 23-й этаж, пользоваться картой и банкоматами, заниматься домашними делами, готовить и работать, так как для всего нужны электричество и интернет, а подстанции бомбят еженедельно.

Сейчас в Киеве ситуация улучшается. Веерные отключения электричества и прочих коммуникаций происходят реже. Отопление, к счастью, в течение зимы было почти у всех жителей. Если и были проблемы, то они быстро устранялись.

Четвёртая фаза — ожидание. С декабря прошлого года мы с семьёй живём в Польше. Выехать из страны было несложно, поскольку полгода назад я начал готовить вид на жительство. В оформлении документов мне помог друг из Узбекистана, который живёт в Польше долгое время.

По дороге в Польшу, декабрь 2022.

Мы относительно быстро нашли квартиру в аренду, правда, залог пришлось платить достаточно высокий (не привыкли к залогу при съёме квартиры, так как в Украине нет такой практики). Местные говорят на английском, поэтому адаптироваться было несложно и жить стало комфортно.

Мы ждём улучшения ситуации, чтобы вернуться в Киев. Верим, что это будет уже скоро. Я был во многих странах Европы и СНГ и имел опыт жизни за границей, но именно в Украине я чувствую себя как дома. Здесь есть что-то неуловимое, что притягивает. По всему этому невозможно не скучать.