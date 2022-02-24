«Газета.uz» собрала истории людей, живущих в Украине, против которой рано утром 24 февраля начала военную операцию Россия. Они рассказали, как узнали о начале вторжения, что происходит в их городах и какие меры принимают местные власти. Некоторые из собеседников пожелали остаться анонимными.

Юлия, 39 лет, Киев

Мы проснулись в 5 утра из-за звуков взрывов. Поскольку информационное поле было заполнено информацией о возможном вторжении, сомнений не возникло, что Россия начала войну против Украины.

Первая реакция — собрать тревожный чемоданчик, забрать семьи и перейти к друзьям, чтобы быть ближе к бомбоубежищу. А ещё непонимание — как такое возможно в XXI веке, в отношении Украины, мирной страны.

Уже более двух месяцев в медиа обсуждалась возможность военной интервенции в Украине, поэтому мы были хорошо осведомлены о намерениях российского правительства. Но не хотели верить, что такое возможно.

Паники в Киеве нет, магазины и аптеки работают, очередей нет, продукты доступны. Школы перевели на онлайн-обучение. Людям рекомендуют оставаться дома. Объявлено военное положение.

Ещё до начала сегодняшних событий людям было рекомендовано приготовить тревожный чемоданчик с вещами первой необходимости, аптечку и узнать, где находится ближайшее бомбоубежище. Рекомендации простые: оставаться дома, не паниковать и сохранять спокойствие, верить информации только из официальных источников, в случае включения тревоги — идти в бомбоубежище.

Очень много информационных атак, кибератак, идёт распространение фейков, чтобы сеять панику. Поэтому не читаю ничего неофициального. Я доверяю только официальным источникам, таким как сайты Офиса президента, Министерства обороны и Кабинета министров Украины.

А. П, 37 лет, Киев

Как мы узнали о начале вторжения? Узнали, услышав взрывы в районе 5 утра. Зазвонил телефон мужа, и его отец сказал: «Началось». Информационные атаки, вбросы начались ещё в декабре, 16 декабря, в день рождения моей мамы, и мы уже были под влиянием информационных сообщений, что такая эскалация возможна.

В феврале у нас уже даже появились шутки о том, что вот-вот выйдет комплексный календарь: церковных праздников, огородника, лунный и календарь вторжений. Это абсурд, это вроде смешно, но на самом деле мы очень устали от информационного потока на эту тему. Сегодня своего рода разрядка произошла — случилось.

Это страшно — просыпаться в своём мирном городе от взрывов. Сковывает тревога и напряжение. Страх. Паника. Бессилие. Мы бросились читать, искать информацию, перепроверять (научились за пару последних месяцев). Телефоны раскалились от чатов, всем важно было: «Как вы? Живы! А вы? Живы!» Верили ли мы, что будет военное вторжение? И да, и нет. Вот вы верили? Как здоровому человеку придёт это в голову? Оруэлл (британский писатель Джордж Оруэлл — ред.) давно описал эту схему: «Война — это мир, правда — это ложь», похоже, предвидел и как будто писал риторику российских каналов информации.

Происходит разное. Люди испугались. Когда мы пугаемся, что выходит на первый план? Жизнеобеспечение. Да, очереди выстроились. Люди запаслись тем, что для их выживания важно.

Ещё происходит поддержка — официальные лица поддерживают информационно — каждый час брифинг в Офисе президента. Люди друг друга поддерживают — помогают доехать, куда нужно, стараются сохранять спокойствие. Каждый из нас делает то, что может. Мы действуем по мере сил и возможностей и с учётом рекомендаций от власти.

Ввели чрезвычайное положение. Банковская система, система снабжения, военные, врачи — все работают. Транспорт бесплатный сегодня — доехать, укрыться (в метро, например). Магазины, транспорт, аптеки, заправки, банкоматы, каналы связи работают. Спасибо людям, которые вышли на работу в такой день!

Рекомендации регулярно обновляются в зависимости от ситуации. Основная — оставаться дома и найти ближайшее бомбоубежище. Наше я вижу, дверь с самого утра кто-то ответственный открыл. Спасибо и этому человеку.

Наталья, 40 лет

Проснулась около 5 утра. Звуки сначала показались похожими на гром. Но когда участились и было слышно авиацию, то поняла, что началось…

Почувствовали страх, конечно. Начали собирать вещи, документы… Разбудила дочку. Мы не верили до сегодняшнего дня, что это может произойти в XXI веке. Но, конечно, нас предупреждали обо всех вероятных сценариях. Везде была информация о том, что надо собрать на всякий случай, как себя вести, карты бомбоубежищ и т. д. Куда обращаться, что делать. Но всё это сопровождалось фразами, чтобы не паниковали, что это на всякий случай, чтобы быть готовыми.

Мой город в 35 км от столицы. Везде бомбили военные локации. Наш военный аэропорт также подвергся атаке, как и по всем крупным городам Украины, а также на границах.

Мы подготовились заранее в плане продуктов и остального. Поэтому что сейчас происходит в городе, лично я не видела. Но друзья говорят, что да: очереди на заправках, в аптеках, магазины, наверное, тоже. Но так как магазины у нас все наполнены продуктами и всем остальным, то не думаю, что будет коллапс.

Не открылись сегодня магазины не первой необходимости. Мэр города заявила, что аптеки будут работать в любом случае. Она обращается к жителям через Facebook. Дала все инструкции ещё с утра: что делать, куда звонить, телефоны горячей линии. Чтоб не паниковали — на это и расчёт, чтоб нас напугать и создать панику.

С утра уже созвали всех старост деревень и всех ответственных в городе. Я слежу [за ситуацией] через все официальные страницы наших служб в Telegram и Facebook. Правительство призывает не вестись на фейки и слушать только проверенные источники, не создавать панику и следовать инструкциям при военном положении.

Очереди в банкоматы есть, но банковская система работает в обычном режиме. Связь работает. Некоторые операторы работают хорошо, некоторые не с первого раза позволяют дозвониться можно, но со второго, третьего можно. Интернет работает.

Президент каждый час записывает обращения и информирует. Тем жителям, которые около военных объектов, рекомендовали уехать на время или следовать инструкции если вдруг что.

Мы надеемся очень, что это конец, что не будут дальше бомбить. Надеемся что отступят, что-то будут решать. Но ничему уже не удивимся. Школы, сады закрыты. Транспорт работает бесплатно. Больницы работают. Все врачи есть. Мы верим, что наша армия не допустит войны. Сейчас призвали всех, кто был раньше в АТО (антитеррористическая операция на востоке Украины, 2014−2018 годы — ред). Всеми силами, особенно последние дни, помогали. Волонтёры работают с 2014 года, помимо того, что государство делает.

Ия, 43 года, Киев

Узнала из новостей наших теле- и онлайн-каналов. Ожидали, что [будет вторжение], но надеялись, что этого не случится.

Очереди в магазины есть. Я вышла в магазин под домом. Хлеба не удалось взять. Разобрали за две минуты. Очереди с 7 утра… Вода питьевая в магазине раскуплена. Люди разобрали муку, дрожжи, крупы, и вообще полки почти пустые.

Власти принимают меры, бомбоубежища готовят, город патрулируют. Просят не паниковать.

Я чувствую, что завтра нет, а есть здесь и сейчас. Война учит ценить простые вещи. Закаляет и заставляет быть собранной и сильной. Меняются ценности, отметается лишнее.

Зарина, 46 лет, Черниговская область

Приблизительно в 6:00—6:30 прозвучало два взрыва, через 10 минут ещё три, но сильнее. Почувствовали страх и ужас…

Вся Украина надеялась, что до этого не дойдёт. Мы молимся за мир. Конечно, люди в шоке. В продуктовых магазинах очереди. Школы и детские сады закрыли. На заправках тоже очереди.

Наш президент постоянно сообщает о происходящем и просит не паниковать. Военные присылают видео, что всё будет хорошо, поддерживают народ.