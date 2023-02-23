В Ташкенте оштрафован парень, который в беседе с неизвестными людьми пытался убедить их бросить курить, ссылаясь на «религиозные подходы и понятия». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В феврале в социальных сетях распространилось видео, на котором молодой человек А. Х. (1999 года рождения) рядом с мечетью отговаривает прохожих от курения. В частности, он критикует мужчину, которые дал ему зажигалку по его просьбе. По его словам, прохожий должен был вместо этого уговорить его не курить.

Сотрудники органов внутренних дел провели с юношей профилактическую беседу, в ходе которой А. Х. отметил, что отношение к курению он высказывал исходя из своих личных религиозных взглядов.

ГУВД напомнило, что согласно статье 25 Конституции Узбекистана, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. каждый имеет право на свободу и неприкосновенность частной жизни, а по статье 27 — право на защиту от вмешательства в его частную жизнь.

«Курение вредит здоровью, пропаганда здорового образа жизни и вопросы здоровья всегда имеют большое значение. Но в этом процессе не допускается вмешательство в вышеперечисленные гарантии граждан Узбекистана, тем более по инициативе отдельных лиц, не допускается вмешательство в частную жизнь других лиц с приданием вопросу религиозного тона. Более того, наша Конституция как основной закон многонационального и конфессионального общества в статье 31 закрепляет право каждого человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что в вопросе соблюдения принятых в обществе норм и правил поведения люди не могут судить других на основе их религиозных и нравственных взглядов или каким-либо иным образом вмешиваться в их частную жизнь.

Согласно статье 10 закона «О свободе совести и религиозных организациях» подготовка и распространение материалов религиозного содержания на территории страны осуществляется после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы, заявили в ГУВД.

В связи с этим А. Х. по статье 184−2 Кодекса об административной ответственности (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания) оштрафован на 20 базовых расчётных величин (6 млн сумов). Эта статья КоАО предусматривает наложение штрафа на граждан от 20 до 100, а на должностных лиц — от 50 до 150 БРВ с конфискацией материалов и соответствующих средств для их изготовления и распространения.

Стоит отметить, что курение на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных и иных общественных местах, кроме специально отведённых мест и помещений в Узбекистане запрещено законодательством. По статье 56−1 КоАО (употребление табачной продукции в общественных местах) это правонарушение влечёт наложение штрафа в сумме одной третьей базовой расчётной величины (100 тысяч сумов).

В конце января двух блогеров в Ташкенте оштрафовали за ролик о том, как женщина, по их мнению, должна вести себя на улице. Блогеры заявили, что женщины могут выходить из дома с разрешения мужчин и только по необходимости. В ГУВД подчеркнули, что нельзя судить других на основе своих религиозно-нравственных взглядов.

На прошлой неделе житель Чирчика критиковал витрину магазина нижнего белья с фотографиями моделей «исходя из религиозных взглядов». С ним провели беседу о недопустимости вмешательства в работу бизнеса и оштрафовали за религиозный контент. В ГУВД Ташкента призвали уважать правила поведения в обществе и соблюдать законы.

В сентябре 2021 года Минюст сообщил о случаях пропаганды ограничения прав женщин, ограничения продажи некоторых произведений искусства, возбуждения недоверия к другим религиозным взглядам. В министерстве подчеркнули, что крайне недопустимо, когда одни люди оценивает взгляды, действия и образ жизни других критериями собственных моральных и религиозных взглядов.

Бывший министр юстиции, а ныне советник президента Русланбек Давлетов также высказывался о выступлениях отдельных религиозных деятелей, которые, по его словам, могут вызвать раскол и разногласия в обществе. «Мы не допустим, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных взглядов. Есть закон», — заявил он. «Каждый сам отвечает перед своей совестью», — добавил министр.