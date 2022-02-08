Выступления некоторых религиозных деятелей могут привести к расколу в обществе, заявил министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, выступая с годовым отчётом о деятельности Минюста в понедельник.

Говоря о деятельности религиозных организаций, министр подчеркнул, что «в вопросах морали нет границ, а моральные стандарты различаются в обществе».

«Отдельные представители религиозных организаций заявляют: „Если сделать так, произойдет то“, „Не заходите в дом такого-то человека“, „Если выпить то, случится это“, „Некоторые представители областей такие-то“. Мы не можем молча смотреть на это с юридической точки зрения», — заявил он.

По мнению главы Минюста, такие заявления могут привести к расколу в обществе. Кроме того, религиозные организации не вправе создавать такой разлад.

«Знаете почему? Главная причина — эти люди выносят кому-то приговор… Смотрите, как муфтий всё объяснил правильно. Нельзя ставить клеймо на людей — ни у кого такого права нет. Хочет — верит в религию, не хочет — не верит. Хочет — может жить как отшельник. Это его конституционное право», — отметил он.

«Поэтому никто, вне зависимости от социального статуса, не может отрицать или посягать на права и гарантии, определённые законом», — подчеркнул министр.

Русланбек Давлетов заявил, что Министерство юстиции, которое регулирует эту сферу, хочет донести сигнал до всех религиозных организаций и деятелей.

«Этот вопрос никогда нельзя подвести под одну норму. У каждого будет своё мнение. И это будет приводить к разладу. Поэтому в законе сказано, что каждый решает за себя. Не зря говорит о свободе совести, каждый отвечает сам перед своей совестью… Иначе давайте создадим полицию нравов и будем на улице измерять длину юбок линейкой. Этому не будет конца… Этого нельзя допустить. Я говорю это с юридической точки зрения. У меня нет права говорить о нравственных нормах. Если я и буду об этом говорить, то я могу говорить своё мнение как гражданина», — сказал он.

Глава Минюста добавил, что не каждый может быть экспертом во всех областях.

«Я сам знаю одну-две сферы, т. е. я знаю некоторые направления в области юриспруденции. По остальным вопросам я молчу. Потому что для этого нам не хватает компетенции, поэтому мы не умничаем. Должен быть такой подход. В заключение хотел бы привести мнение ученого Дэвида Фримена: «Оставьте людям самим выбирать — попадать в ад или нет», — сказал он.

Поэтому Министерство юстиции «не допустит, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных оценок и домашних взглядов». «Потому что есть закон, всё», — подчеркнул Русланбек Давлетов.

В сентябре 2021 года Министерство юстиции также выступало с заявлением на эту тему. Минюст сообщал о случаях пропаганды ограничения прав женщин, продажи некоторых произведений искусства и возбуждения недоверия к другим религиозным взглядам. В министерстве подчёркивали: крайне недопустимо, когда одни люди оценивают взгляды, действия и образ жизни других критериями собственных моральных и религиозных взглядов.