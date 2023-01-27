В Ташкенте привлекли к административной ответственности двух блогеров, которые разместили в соцсетях видео с советами о правилах поведения женщин на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В январе двое жителей Ташкента Х. Д. (1991 года рождения) и И. О (1989) распространили в социальных сетях ролик под названием «Этикет выхода женщин на улицу», в котором описаны «различные неприемлемые ограничения для женщин в религиозном контексте», информирует ведомство. В частности, блогеры заявили, что женщины могут выходить из дома с разрешения мужчин и только по необходимости, должны надевать хиджаб при выходе на улицу и не должны при этом пользоваться духами, не посещать места, где много мужчин, и подобное.

26 января блогеров пригласили на беседу в УКД ОВД Юнусабадского района. Мужчины сообщили, что на основе своих религиозных взглядов выразили мнение о том, как женщины должны себя вести на улице и общаться с незнакомыми людьми.

Правоохранители разъяснили им, что согласно закону «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин», не допускается косвенная дискриминация по признаку пола, то есть создание ситуации, положения или критериев, ставящих лиц одного пола в менее благоприятное положение по сравнению с лицами другого пола, в том числе пропаганда гендерного неравенства через СМИ, образование, культуру, установление условий или требований, которые могут повлечь негативные последствия для лиц определённого пола.

По статье 29 этого закона предусмотрена ответственность для лиц, виновных в нарушении законодательства о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

«При соблюдении принятых в быту и обществе норм и правил поведения люди не могут судить других на основе своих религиозно-нравственных взглядов или каким-либо иным образом вмешиваться в их частную жизнь. Любые действия против этого порядка будут строго преследоваться по закону», — говорится в сообщении ГУВД.

Согласно статье 10 закона «О свободе совести и религиозных организациях», распространение материалов религиозного содержания осуществляется после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве.

В связи с этим блогеры были привлечены к ответственности по статье 184−2 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания). Данное правонарушение влечёт наложение штрафа на граждан от 20 БРВ (6 млн сумов) до 100 БРВ (30 млн сумов).

В сентябре 2021 года Минюст сообщил о случаях пропаганды ограничения прав женщин, ограничения продажи некоторых произведений искусства, возбуждения недоверия к другим религиозным взглядам. В министерстве подчеркнули, что крайне недопустимо, когда одни люди оценивает взгляды, действия и образ жизни других критериями собственных моральных и религиозных взглядов.

Бывший министр юстиции, а ныне советник президента Русланбек Давлетов также высказывался о выступлениях отдельных религиозных деятелей, которые, по его словам, могут вызвать раскол и разногласия в обществе. «Мы не допустим, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных взглядов. Есть закон», — заявил он. «Каждый сам отвечает перед своей совестью», — добавил министр.