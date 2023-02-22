Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в январе 2023 года составил 5,04 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 млрд долларов, или на 42%. Это следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт вырос на 45,1% — до 2,08 млрд, импорт — 2,96 (+39,8%). Дефицит внешней торговли превысил 876,9 млн, что на 49,7% больше показателя января 2022 года (-$585,6 млн). Он был бы ещё больше, если бы не экспорт золота.

В частности, в первый месяц нового года Узбекистан продал золота на 1,18 млрд долларов, что в два раза больше января 2021 года ($586,6 млн). На этот драгметалл приходится больше половины (56,8%) всего экспорта страны.

Доля промышленных товаров в экспорте сократилась с 22% до 13,1% на фоне снижения поставок с 316,2 млн до 273,3 млн долларов.

Экспорт без учёта золота вырос только на 6,2% — до 900,8 млн долларов (в январе 2022 года рост составлял 22%). Продажа овощей и фруктов увеличилась до 62,6 млн долларов (+13,7%), зерновых — 41,5 млн долларов (+65,5%), нефти и нефтепродуктов — 11,3 млн долларов (в 2,7 раза), неорганических химических веществ — 36,9 млн долларов (в 11 раза), одежды — 67 млн долларов (+18,3%), канцелярских машин и оборудования для автоматической обработки данных (в 49,1 раза).

При этом упали поставки текстильной продукции на 10,5% — до 218,7 млн долларов, газа — до 3,7 млн долларов (-86,1%), удобрений — до 9,2% (-44,2%). Ранее мы сообщали, что из-за аномальных холодов в январе значительно сократился выпуск промышленной продукции в Узбекистане.

Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 115,5 млн долларов (+71,8%), сахара, изделий из сахара и мёда — 52,1 млн долларов (+26,5%), овощей и фруктов — 28,5 млн долларов (+15,9%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 135,1 млн долларов (+71,6%), угля, кокса и брикета — 13,2 млн долларов (+65,7%).

Поставки в страну «прочего транспортного оборудования» выросло в 352 раза — до 634,1 млн долларов. Это объясняется импортом 13 самолётов за 633,1 млн долларов.





Среди основных торговых партнёров Узбекистана экспорт в Россию увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Китай продолжает сокращаться, как и в предыдущие месяцы.

Германия в январе оказалась среди основных торговых партнёров из-за импорта 6 самолётов на 421,7 млн долларов.

Экспорт в Казахстан и Турцию снизился на 8% и 11% соответственно. Поставки в Кыргызстан также сократились на 17,1%, темпы роста экспорта в Афганистан и Таджикистан остаются низкими.