Президенты Узбекистана и Египта в ходе переговоров в Каире 21 февраля в числе других тем обсудили также израильско-палестинский вопрос. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сообщил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси (запись трансляции).

По его словам, мнения сторон по решению конфликта между Израилем и Палестиной «полностью совпадают».

«Обе стороны согласились, что территория стран должна быть разделена согласно резолюции 1967 года, где столицей является Иерусалим», — заявил Абдельфаттах ас-Сиси.

Главы государств также обсудили важность нахождения политического решения российско-украинского конфликта, который, по их словам, оказывает влияние на весь мир.





Президент Египта отметил поддержку Шавката Мирзиёев египетской стороны, которая выступает против планов Эфиопии заполнить водохранилище плотины Хидасэ, или «Плотины великого возрождения Эфиопии», которая должна стать крупнейшей в Африке.

Эфиопия реализует проект с 2011 года. Мощность ГЭС из каскада четырёх плотин составит 5250 МВт. Проект завершён на 80%. Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022—2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведёт к социально-экономическим и экологическим проблемам.

Президент Шавкат Мирзиёев подтвердил обсуждение палестинско-израильского вопроса и других политических вопросов.

«Для нас это не новая проблема. У нас эта проблема тоже была. У нас был большой разговор, и мы провели глубокие рассуждения», — заявил он.

Глава Узбекистана добавил, что у них был «длительный разговор по вопросу России и Украины», подтвердивший, «что у нас схожие взгляды».

Абдель Фаттах Ас-Сиси отмечал, что Египет придерживается нейтралитета в российско-украинском конфликте и призывает покончить с войной. Узбекистан также заявлял, что «занимает взвешенную, нейтральную позицию» по вопросу военных действий России на территории Украины. Бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.