Президенты Узбекистана и Египта в ходе переговоров в Каире 21 февраля в числе других тем обсудили также израильско-палестинский вопрос. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи сообщил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси (запись трансляции).

По его словам, мнения сторон по решению конфликта между Израилем и Палестиной «полностью совпадают».

«Обе стороны согласились, что территория стран должна быть разделена согласно резолюции 1967 года, где столицей является Иерусалим», — заявил Абдельфаттах ас-Сиси.

Главы государств также обсудили важность нахождения политического решения российско-украинского конфликта, который, по их словам, оказывает влияние на весь мир.

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Президент Египта отметил поддержку Шавката Мирзиёев египетской стороны, которая выступает против планов Эфиопии заполнить водохранилище плотины Хидасэ, или «Плотины великого возрождения Эфиопии», которая должна стать крупнейшей в Африке.

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Эфиопия реализует проект с 2011 года. Мощность ГЭС из каскада четырёх плотин составит 5250 МВт. Проект завершён на 80%. Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022—2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведёт к социально-экономическим и экологическим проблемам.

Президент Шавкат Мирзиёев подтвердил обсуждение палестинско-израильского вопроса и других политических вопросов.

«Для нас это не новая проблема. У нас эта проблема тоже была. У нас был большой разговор, и мы провели глубокие рассуждения», — заявил он.

Глава Узбекистана добавил, что у них был «длительный разговор по вопросу России и Украины», подтвердивший, «что у нас схожие взгляды».

Абдель Фаттах Ас-Сиси отмечал, что Египет придерживается нейтралитета в российско-украинском конфликте и призывает покончить с войной. Узбекистан также заявлял, что «занимает взвешенную, нейтральную позицию» по вопросу военных действий России на территории Украины. Бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявлял, что Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.