«Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию» по вопросу военных действий, осуществляемых Россией в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, комментируя итоги телефонного разговора президентов Узбекистана и России.

Как мы писали, сообщения пресс-служб глав двух государств немного отличались. В Кремле сообщили, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий».

Шерзод Асадов подчеркнул, что «помимо актуальных вопросов насыщенной двусторонней повестки, лидеры Узбекистана и России обменялись также мнениями по складывающейся ситуации вокруг Украины».

«Президент России проинформировал главу нашего государства о причинах и обстоятельствах принятого решения о специальной операции. В свою очередь, лидер Узбекистана выразил надежду на скорейшее нахождение сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации и недопущение её дальнейшей эскалации», — сообщил он.

«Наша страна традиционно имеет тесные, дружественные отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы заинтересованы в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в нашем обширном регионе. Все возникающие споры и разногласия должны решаться исключительно на основании норм международного права», — заявил Шерзод Асадов.