В переходе станции метро «Новза» в Ташкенте в тестовом режиме вновь начнут работу магазины. Сейчас здесь возводятся лёгкие конструкции для этого.

Пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев сообщил «Газете.uz», что эта станция была выбрана в связи с тем, что открытие тут магазинов соответствует нормам градостроительства и требованиями безопасности. Кроме того, здесь умеренный пассажиропоток.





По словам представителя метро, открытие торговых точек было предусмотрено постановлением президента Узбекистана о повышении эффективности метрополитена.

Порядок сдачи магазинов в аренду предпринимателям пока не определён, сказал Туйчи Мирзаев.





Он напомнил, что магазины действовали до пандемии коронавируса, но из-за карантина их работа была остановлена.

«Газета.uz» публиковала большой материал о том, как можно использовать подземные переходы и как сделать их более человечными.