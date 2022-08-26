Как использовать подземные переходы, если дублировать их по земле

Эти конструкции строятся для перехода улиц, но физически загоняют человека под землю или заставляют его подниматься на мост. В результате многие пешеходы, среди которых дети — надежда на светлое будущее нашей страны, — продолжают переходить улицы по земле, рискуя своими жизнями.
Значительное увеличение числа подземных и надземных переходов в Ташкенте, предусмотренное программой
«Безопасная и гладкая дорога», говорит о том, что столица не жалеет средств на ухудшение жизни своих жителей. Возвести мост или раскопать туннель под землёй значительно дороже установки пары светофоров, нанесения «зебры» на асфальте и строительства островков безопасности для пешеходов. Кроме того, «зебры» не уродуют городскую среду так, как мосты.
Ввиду своей непопулярности подземные переходы нередко выглядят неопрятными и заброшенными, а также используются в качестве общественных туалетов. Из-за разрухи и неприятного запаха подземки оправданно кажутся людям опасными.
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