Как использовать подземные переходы, если дублировать их по земле

Включение искусства в жилую среду также является профилактикой вандализма, подчеркнула эксперт. Это даёт творческой молодёжи легальную возможность самореализоваться.



Однако для подземных переходов больше подходят сюжеты «другого мира» — фантастические сюжеты, сказочные растения, межпланетные цивилизации, подводный мир, поделилась Марина Бородина.



«В Германии, например, чтобы расписать какой-то неприглядный объект в городе, нужно купить в муниципалитете лицензию, согласовать тему, — и, пожалуйста, работай. Даже материальные субсидии возможны. А у нас нет социального запроса. У нас "красиво", когда однообразно, хотя и люди очень активные, общительные, доброжелательные, веселые, но вот искусство в городе — нарушает общую единообразную среду. Хотя мозаики братьев Жарских до сих пор дают пищу многим европейцам для защиты диссертаций. Это, конечно, не стрит-арт, это монументальное искусство, но и оно тоже должно быть. И потенциал есть. Востребованность нужна».