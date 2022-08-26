Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Как использовать подземные переходы, если дублировать их по земле
Несколько подземных переходов в Ташкенте продублировали по земле. Они не делают город безопаснее, их не любят пешеходы, но сама инфраструктура требует вложений. Как её использовать и как сделать туннели более человечными. «Газета.uz» спросила об этом урбаниста Аркадия Гершмана и изучила мировой опыт.
Несколько подземных перехода в Ташкенте продублировали по земле. Они не делают город безопаснее, их не любят пешеходы, но сама инфраструктура требует вложений. Как её использовать и как сделать туннели более человечными. «Газета.uz» спросила об этом урбаниста Аркадия Гершмана и изучила мировой опыт.
Подземный переход на площади Чорсу, а также один из пешеходных туннелей у Цирка продублировали по земле в ходе реконструкции улицы Навои. Наземный переход также стал возможен через улицу Фурката у станции метро «Дружба народов» после реконструкции одноимённой площади и через улицу Чиланзар у аллеи Гагарина после реконструкции зелёной зоны. Такое необычное для автомобильного Ташкента решение дало пешеходам легальную возможность не рисковать своими жизнями при переходе улицы, ведь подземки не делают городскую среду удобнее для людей.
Один из консультантов проекта реконструкции улицы Навои российский урбанист Аркадий Гершман отметил «Газете.uz», что надземные и подземные переходы — решение, хорошо работающее на загородных трассах, но никак не в городе.
«Подземные пешеходные переходы как транспортные решения для городских улиц применяли не только на территории СССР и Северной Кореи. В целом в Европе и даже Штатах с этим тоже немного экспериментировали. Мы можем найти подземные переходы в Швейцарии, Лондоне, Париже, но там их в основном успели сделать во второй половине ХХ века и делали это не столь массово, потому что это довольно дорого. И там они быстро поняли, что это неэффективно».
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В ходе мартовской пресс-конференции, посвящённой реконструкции улицы Навои, Аркадий Гершман подчёркивал, что подземные и надземные переходы противоречат идее доступной среды — главной ценности современного города.
Для людей с инвалидностью, тяжёлыми сумками, родителей с детьми, беременных и пожилых такие конструкции становятся непреодолимой преградой.
Как надземные переходы делают улицы опасными и недоступными
Репортаж Шухрата Латипова
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Эти конструкции строятся для перехода улиц, но физически загоняют человека под землю или заставляют его подниматься на мост. В результате многие пешеходы, среди которых дети — надежда на светлое будущее нашей страны, — продолжают переходить улицы по земле, рискуя своими жизнями.

Значительное увеличение числа подземных и надземных переходов в Ташкенте, предусмотренное программой «Безопасная и гладкая дорога», говорит о том, что столица не жалеет средств на ухудшение жизни своих жителей. Возвести мост или раскопать туннель под землёй значительно дороже установки пары светофоров, нанесения «зебры» на асфальте и строительства островков безопасности для пешеходов. Кроме того, «зебры» не уродуют городскую среду так, как мосты.

Ввиду своей непопулярности подземные переходы нередко выглядят неопрятными и заброшенными, а также используются в качестве общественных туалетов. Из-за разрухи и неприятного запаха подземки оправданно кажутся людям опасными.
Однако ещё в конце 1990-х годов в крупных подземных переходах Ташкента кипела жизнь. В самом большом переходе столицы — на Северном вокзале — активно велась торговля. Здесь были установлены ларьки, в которых продавались продукты питания, газеты, непродовольственные товары первой необходимости — зубные щётки, туалетная бумага, дезодоранты и другие, что могли понадобиться в дороге, и даже ювелирные изделия, зонты, одежда, аудио- и видеокассеты. Кроме того, в подземке на Северном оказывали услуги по ремонту обуви и часов.

Сегодня этот подземный переход кажется безлюдным из-за своей гигантской площади. Здесь темно и неуютно. Многие люди продолжают переходить улицу по верху.
Корреспондент «Газеты.uz» поинтересовалась у пешеходов, какие изменения они хотели бы видеть в этой подземке. Самые популярные просьбы — сделать освещение ярче, заделать потолок, чтобы ничего не капало, установить таблички с навигацией — сейчас многие теряются в этом огромном пространстве.
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Прохожие высказались за возвращение жизни в этот переход. Одни считают, что неплохо было бы расставить сувенирные лавки для туристов, организовать фудкорты или установить вендинговые автоматы с перекусом, потому что кафе поблизости нет. Другие пешеходы предложили разбавить мрачные стены граффити. Встречающие прибывающих в Ташкент на поездах хотели бы видеть в подземном переходе зал ожидания с табло прибытия и отбытия поездов.

Жители близлежащих домов считают, что такая активность приведёт к тому, что на вокзале будут толпы людей.
Однако основная функция вокзалов заключается в обслуживании огромного количества человек. Все вокзалы мира людные. Отсутствие жизни на вокзалах Узбекистана говорит лишь о том, что появление этой жизни искусственно сдерживают.
Театр безопасности, в котором узбекистанцы живут уже более двух десятилетий, сделал вокзалы недоступными. Из-за подземки у главного вокзала страны невозможно высадить деревья, встречающих не пускают на вокзал, и ждать им приходится под открытым небом и в снег, и в дождь, и в 40-градусную жару.
По воспоминаниям ташкентцев, активная торговля велась и в первом подземном переходе столицы — у ЦУМа. Помимо ларьков, где продавалось всё, здесь с раскладушек торговали книгами. Занимались этим столичные диджеи, рассказал «Газете.uz» автор Telegram-канала Tashkent Retrospective.
После теракта 16 февраля 1999 года торговлю в подземных переходах Узбекистана запретили. Они превратились в отталкивающе безлюдные, сырые и тёмные лабиринты, куда не хочется спускаться даже днём. С годами внешний вид некоторых подземных переходов привели в порядок. Однако их опрятность стоит городу денег, но никак не окупается. Многие подземные переходы даже не используются по назначению в полной мере, ведь горожанам нужно не под землю, а на другую сторону улицу.
Сегодня несмотря на формальный запрет в некоторых подземных переходах торговля продолжается. Причем, если в конце прошлого века в них можно было встретить ларьки, сегодня товары продают прямо с пола, хотя иногда встречаются и столы. По словам продавцов, работающих в подземном переходе на улице Ахмада Дониша у Юнусабадского рынка, сотрудники ОВД устраивают проверки от одного до трёх раз в неделю. Иногда торговлю временно запрещают.

«Ну и что? Зато не тратимся на аренду», — отметил «Газете.uz» один из продавцов.
Торговцы также не нашли проблем в условиях работы. Плохое освещение, холод и сырость зимой, отсутствие туалета близ места работы, по их словам, не создают неудобств. Тем не менее, торговля с пола выглядит неэстетично и не соответствует современному городу, каким руководство Ташкента представляет столицу.

«Газета.uz» изучила, как города мира используют подземные переходы и спросила Аркадия Гершмана об их новой функции при дублировании по земле.
Легальная и упорядоченная торговля — одна из самых распространенных функций подземных переходов. Аренда может минимизировать убытки города на содержание подземных переходов и даже приносить прибыль.

Например, в подземных переходах российских городов торговля никогда не прекращалась. Чаще всего встречаются канцелярские, книжные, цветочные и сувенирные магазины, а также газетные киоски. В них, помимо основной продукции, можно приобрести воду и снэки.
Более того, в Москве попробовали пойти от обратного. В 1997 году в центре города был построен трёхуровневый торговый комплекс «Охотный ряд». Попасть в него можно с разных сторон улицы, в том числе с одноимённой станции метро.

В Тбилиси после реконструкции одной из площадей в старом городе реконструировали подземный переход, в котором впоследствии появился рынок «Мейдан базар».
Фото: Tripadvisor.
Он оформлен в национальном стиле и притягивает не только горожан, но и туристов. Здесь можно приобрести грузинские вина, сыры, сладости и сувениры.
«Нельзя торговлю — сделайте [в подземной переходе] общественный туалет», — предложил Аркадий Гершман.
Чистые общественные туалеты всегда будут пользоваться спросом, а инфраструктура подземных переходов позволяет разместить санузлы под землёй без больших затрат. Здесь, как правило, уже есть электричество, подключение к канализации и водопроводу.
«Я уверен, что большой общественный туалет на Чорсу сейчас отсутствует. Если он появится в [подземном переходе], все будут благодарны», — считает урбанист.
Он признал, что такое размещение уборной не будет доступно для всех людей. Однако при отсутствии общественных туалетов в городах Узбекистана, это не самое плохое решение.

По словам Аркадия Гершмана, некоторые города преобразуют подземные переходы в велосипедные парковки и мастерские.
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«В Швейцарии, например, убрали лестницы или сделали нормальный пандус, чтобы можно было закатывать и выкатывать [велосипеды]. Около железнодорожных вокзалов это действительно пользуется спросом», — отметил эксперт.
Крупнейшая подземная велопарковка в мире находится под центральным железнодорожным вокзалом голландского города Утрехт. Она рассчитана на 12,5 тысяч велосипедов. Помимо парковки, здесь также расположены велосипедные мастерские и магазины. Подобную парковку теперь планирует построить Гаага.
Фото: сайт мэрии Утрехта.
Один из подземных переходов Баку используется в качестве афиши расположенного рядом кукольного театра. Мраморные стены перехода украшены композициями из детских сказок, которые представляют в театре.

Стены другого перехода азербайджанской столицы оформлены барельефами с сюжетами известных произведений классика персидской поэзии Низами Гянджеви.
Подземный переход в филиппинском городе Макати был построен в 1995 года из-за уплотнения трафика на улице. Переход известен своими муралами. Потолки здесь украшены граффити на разную тему. Стены используются для рекламы филиппинских городов.
Несколько центральных подземных переходов Ростова-на-Дону были украшены мозаичными панно во флорентийской технике в 1970-1980-х годах. Благодаря художественному оформлению они стали местной достопримечательностью. Основные сюжеты мозаик — жизнь детей, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, исторические события, отдых горожан, а также жизнь казачества. Перед проведением Чемпионата мира по футболу 2018 в переходах демонтировали киоски, закрывающие панно.
С предложением использовать стены подземных переходов в качестве холстов к администрации Ташкента обращалась преподаватель архитектурно-строительного института, член Академии художеств Узбекистана Марина Бородина. На пресс-конференции, посвящённой обсуждению проекта «Махаллада дув-дув гап: Рисунки на стенах махаллей», специалист отметила, что стены подземок — это глухие бетонные плоскости, которые можно было «разрушить» с помощью оптических иллюзий.

Среди сюжетов, которые художники предлагали хокимияту Ташкента, были работы молодых художников Ростислава Шеховцова, Мохинур Максумовой, Камолы Алимовой и Мафтуны Садуллаевой. Однако проект, по словам Марины Бородины, так и не был реализован.
Работа Мохинур Максумовой.
Работа Мафтуны Садуллаевой.
Марина Бородина предположила, что это может быть связано с определёнными хлопотами, к которым власти города не привыкли. Искусство требует времени, денег.

«Все привыкли к идее “повесить баннер”. Это быстро и просто», — сказала Марина Бородина. Она добавила, что фотовыставки могли бы заменить рекламу гамбургеров, однако не стоит вешать фотографии в рамках, считает эксперт, — лучше клеить их на стены.

По мнению специалиста, появление граффити на проблемных территориях города (глухие стены зданий, ограждения промышленных зон, складских территорий и строительные площадки, грузовые контейнеры, подземные переходы, заборы вокруг лечебных учреждений) помогло бы обществу взглянуть на изобразительное искусство как на часть современного городского монументального искусства.

«Отсутствие социального запроса на эксклюзивные произведения искусства в городской среде — результат незнания и непонимания значения и роли современных форм искусства в области социальной психологии», — отметила Марина Бородина в интервью «Газете.uz».
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По её мнению, большинство людей воспринимают лишь внешнюю сторону пространства. Но восприятие среды отдельными людьми и социальными группами — не легкомысленная реакция, уверена эксперт.

«Именно неблагоприятное отношение к среде рождает ожесточение, злобу, агрессию, появляются неблагополучные районы, — сказала Марина Бородина. — Одним из мощных средств разрядки социальной напряжённости являются произведения уличного искусства. [Граффити и муралы] отличаются от музейных образцов, у них другой язык. Такие проявления и формы искусства создают узнаваемые достопримечательности в монотонном однообразии застроек».
Подземный переход на МКАД в Ташкенте.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».
Включение искусства в жилую среду также является профилактикой вандализма, подчеркнула эксперт. Это даёт творческой молодёжи легальную возможность самореализоваться.

Однако для подземных переходов больше подходят сюжеты «другого мира» — фантастические сюжеты, сказочные растения, межпланетные цивилизации, подводный мир, поделилась Марина Бородина.

«В Германии, например, чтобы расписать какой-то неприглядный объект в городе, нужно купить в муниципалитете лицензию, согласовать тему, — и, пожалуйста, работай. Даже материальные субсидии возможны. А у нас нет социального запроса. У нас "красиво", когда однообразно, хотя и люди очень активные, общительные, доброжелательные, веселые, но вот искусство в городе — нарушает общую единообразную среду. Хотя мозаики братьев Жарских до сих пор дают пищу многим европейцам для защиты диссертаций. Это, конечно, не стрит-арт, это монументальное искусство, но и оно тоже должно быть. И потенциал есть. Востребованность нужна».
Подземный переход на Северном вокзале.
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».
Возвращение легальной и упорядоченной торговли и услуг в подземные переходы оживит пространство, снизит нагрузку на городской бюджет и, скорее всего, принесёт в казну деньги. Учитывая низкий спрос населения на велосипеды, оборудовать в подземках велопарковки сегодня явно рано. Однако появление легальных граффити, различных панно и барельефов сделает подземные переходы более человечными, интересными и притягательными для горожан.

И наконец, создание в переходах общественных туалетов принесёт наибольшую пользу, ведь эта естественная потребность человека настигает каждого из нас, независимо от каких-либо условий. Туалеты не принесут городу никакой вред, они не несут никакую угрозу. В конце концов, хорошо, когда в подземном переходе есть санузел. Гораздо хуже, когда переход становится общественным туалетом.
Над материалом работали Дарья Клементьева, Сабина Бакаева.
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