Шоколадный пирог с бананом
Рецепт простого в приготовлении шоколадного пирога.
Банановое печенье
Рецепт ароматного бананового печенья.
Французские гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом
Приготовьте на завтрак гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом.
Банановый крамбл
Банановый крамбл можно подать слегка тёплым или охлаждённым, например, с шариком ванильного мороженого.
Шоколадно-банановые маффины
Ещё один рецепт шоколадно-банановой выпечки — маффины.
Шоколадно-банановый кекс
Кекс с бананами, который можно полить растопленным шоколадом со сливками и посыпать орешками.
Банановые слойки
Хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.
Бананово-апельсиновое печенье
Бананово-апельсиновое печенье получается очень ароматным благодаря сочетанию ингредиентов.
Банановые оладьи
Рецепт пышных оладушек с банановой начинкой.