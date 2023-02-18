Шоколадный пирог с бананом

еда, зира

Рецепт простого в приготовлении шоколадного пирога.

Банановое печенье

еда, зира

Рецепт ароматного бананового печенья.

Французские гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом

еда, зира

Приготовьте на завтрак гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом.

Банановый крамбл

еда, зира

Банановый крамбл можно подать слегка тёплым или охлаждённым, например, с шариком ванильного мороженого.

Шоколадно-банановые маффины

еда, зира

Ещё один рецепт шоколадно-банановой выпечки — маффины.

Шоколадно-банановый кекс

еда, зира

Кекс с бананами, который можно полить растопленным шоколадом со сливками и посыпать орешками.

Банановые слойки

еда, зира

Хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.

Бананово-апельсиновое печенье

еда, зира

Бананово-апельсиновое печенье получается очень ароматным благодаря сочетанию ингредиентов.

Банановые оладьи

еда, зира

Рецепт пышных оладушек с банановой начинкой.