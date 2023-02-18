Шоколадный пирог с бананом





Рецепт простого в приготовлении шоколадного пирога.

Банановое печенье





Рецепт ароматного бананового печенья.

Французские гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом





Приготовьте на завтрак гренки с карамелизованными бананами и шоколадным соусом.

Банановый крамбл





Банановый крамбл можно подать слегка тёплым или охлаждённым, например, с шариком ванильного мороженого.

Шоколадно-банановые маффины





Ещё один рецепт шоколадно-банановой выпечки — маффины.

Шоколадно-банановый кекс





Кекс с бананами, который можно полить растопленным шоколадом со сливками и посыпать орешками.

Банановые слойки





Хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.

Бананово-апельсиновое печенье





Бананово-апельсиновое печенье получается очень ароматным благодаря сочетанию ингредиентов.

Банановые оладьи





Рецепт пышных оладушек с банановой начинкой.