Четыре человека из одной семьи, проживавшие в махалле «Бирлик» Аккурганского района Ташкентской области, скончались предположительно от пищевого отравления. Ещё трое членов семьи госпитализированы. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, 17 февраля примерно в 14:30 в районное ОВД поступило сообщение о том, что жители З. А. (женщина, 1961 года рождения), супруги С. Х. (женщина, 1982) и М. Х. (мужчина, 1978), их сыновья Р. Х. (2002), Р. Х. (2004), Т. Х. (2011) и дочь А. Х. (2021) госпитализированы с диагнозом «отравление неустановленной этиологии».

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора области А. Камилов, прокурор района Д. Файзиев, следователь районной прокуратуры, и. о. начальника РОВД Б. Амиркулов и сотрудники оперативной группы, отделения предприятия газоснабженияи и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

При осмотре места происшествия были взяты пробы остатков жареной рыбы, мошкичири (национальное блюдо), солёных огурцов и помидоров, компота из вишни, остатков холодца, приготовленного в домашних условиях, воды из 10-литровой бутылки и других продуктов.

Трое членов семьи — З. А. и супруги С. Х. и М. Х. — скончались на месте. Их сын Р. Х. умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в диагнозе указаны «отравление угарным газом» и «пищевое отравление неустановленной этиологии».

По данному факту ведётся доследстенная проверка.