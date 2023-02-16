В Министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана отреагировали на распространившуюся в социальных сетях новость о передаче региональных подразделений министерства в структуру местных хокимиятов.

Такое предложение содержится в проекте указа президента «О дополнительных мерах по повышению ответственности органов исполнительной власти республики и местных хокимиятов». Документ опубликован в системе project.gov.uz для согласования с соответствующими ведомствами.

«Документ в настоящее время является проектом и официальной силы не имеет», — заявили в министерстве. «По соответствующим пунктам проекта указа министерством выдвинуты возражения, проведены переговоры с Министерством юстиции».

«Оснований для беспокойства» работников сферы и представителей общественности по поводу возможной передачи территориальных подразделений министерства в состав хокимиятов нет, заверили в министерстве.

В конце 2022 года президент Шавкат Мирзиёев на встрече с учителями предложил ликвидировать районные и областные отделы народного образования.

«Хочу упразднить эти две организации. Сами школы должны быть райОНО и облОНО. Зачем нужны другие структуры между ними? Из-за них учителя не могут сами сделать ни шагу. Пришло время сломать [эту систему]. Да, нужен порядок, но для этого есть министерство. У нас до сих пор сохраняется старая система. На самом деле школа должна быть „хозяином“ горОНО. А мы склоняемся к старой системе, делаем то, что поручает райОНО», — заявил глава государства.