Исполняющим обязанности начальника предприятия по вывозу твёрдых бытовых отходов «Махсустранс» вновь назначен Камолиддин Набиев, сообщается на портале E-qaror.

Ранее, до 2018 года, он уже руководил этой компанией, после чего возглавлял Республиканский центр организации санитарно-очистных работ при Госкомэкологии.

Предыдущий руководитель Абдужамил Абдувахобов был освобождён от должности по собственному желанию.

Напомним, 8 февраля Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости реформирования предприятия «Махсустранс» и улучшения его финансового состояния.

Глава государства назвал «совершенно неудовлетворительными» работы по раздельному сбору мусора и поручил ответственным лицам довести уровень переработки отходов в столице минимум до 50% (сейчас — 18%).