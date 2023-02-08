В Ташкенте перерабатывается только 18% отходов, ежегодный объём которых составляет 700 тысяч тонн. Об этом говорилось на совещании, которое в среду провёл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства назвал «совершенно неудовлетворительными» работы по раздельному сбору мусора.

Он заявил о необходимости реформирования предприятия «Махсустранс», занимающегося вывозом отходов, и улучшения его финансового состояния.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам довести уровень переработки отходов с столице минимум до 50%.

В декабре 2020 года президент подписал постановление о внедрении раздельного сбора отходов в Ташкенте. С 2021 года раздельный сбор должны были начать в 24 махаллях, а с 2023 года его планировалось распространить на всю столицу.

До этого также предпринимались попытки внедрить раздельный сбор мусора в столице, но планы так и не были доведены до конца.

Год назад на совещании президент поручал увеличить охват услугами по сбору бытовых отходов в стране до 95% и довести объём их переработки до 40%.

В стране ни один из 197 полигонов отходов не отвечает санитарно-экологическим требованиям, 24 полигона заполнены, отмечалось тогда.



