По подозрению в изнасиловании 39-летней женщины в Ташкентской области задержаны четверо мужчин, сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Нападение на женщину произошло 28 декабря прошлого года в селе Чимбойли Бостанлыкского района.

В ходе оперативного мероприятия были задержаны мужчины 25−27 лет, для них определена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, возбуждено уголовное дело по статьям 118 (изнасилование) и 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ведутся следственные действия, назначены около 10 судебно-медицинских и иных видов экспертиз.

Следственный процесс находится под контролем прокуратуры Ташкентской области, говорится в сообщении Генпрокуратуры.