В Янгихаётском районе Ташкента в махалле «Янги турмуш» на крыше новостройки, сданной в 2021 году компанией Megapolic Building, обнаружена незаконная постройка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства Узбекистана.





На опубликованных фотографиях видно строение из жжёного кирпича с несколькими окнами и крышей из профнастила.

В сообщении говорится, что «неоднократные предупреждения компании, управляющей данным домом, не смогли повлиять на решение собственников».





На владельца постройки наложен штраф. Выдано предписание о сносе строения в течение 15 дней. В случае игнорирования предписания владелец будет привлечён к уголовной ответственности.