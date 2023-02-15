Куйичирчикский районный суд по уголовным делам Ташкентской области вынес приговор мужчине, который в августе 2022 года избил супругу в частном детсаду на глазах у воспитанников, а затем убил её. Об этом сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

«Для того, чтобы развестись со своей женщиной, отправился в гражданский суд для подачи заявления. По пути туда мне позвонила коллега моей женщины и сообщила, что она встречается с другим лицом. У меня появились сомнения. Я взял её телефон для проверки, но он был заблокирован. В это время на телефон пришло сообщение от неизвестного номера. Из-за ссоры забрал её телефон…», — рассказал он.

«Ночью моя женщина позвонила мне и попросила принести телефон. Она открыла ворота и пустила в дом. Мы зашли в комнату, где спал наш сын, побеседовали. Когда я взял её телефон, то увидел, что тот парень звонил ей два раза. Прочитал сообщение „нехорошо получилось“. Потом произошло недопонимание. Нож был в руках у моей жены, во время ссоры я пытался забрать у неё нож, но он вошёл в шею. Я открыл калитку и покинул дом», — заявил мужчина.

Отец погибшей попросил суд назначит подсудимому пожизненное заключение, чтобы «это стало примером для других».

Судья Дониёр Азимов признал мужчину виновным по пункту «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство с особой жестокостью / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы) и части 1 статьи 164 (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия / наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет) и приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Напомним, 24 августа житель махалли «Пахтакор» 31-летний С. Х. избил 24-летнюю жену М. Х. «из-за семейных проблем и ревности» в частном детском саду на глазах у воспитанников. По данным Министерства дошкольного образования, конфликт супругов начался на улице, потом женщина, убегая от побоев мужа, забежала в ворота сада. Забежавший за ней муж продолжил избивать её внутри детсада.

Генпрокуратура сообщала, что на следующий день мужчина через окно проник в дом тестя, куда ушла его супруга, зашёл в спальню, где она находилась, и кухонным ножом нанёс ей удары в область шеи, после чего скрылся. В результате полученных ранений женщина скончалась.