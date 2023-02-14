Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 14 февраля был освобождён из колонии №27 в селе Молдовановка, сообщает агентство «Кабар».

Накануне судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана отменила приговор Алмазбеку Атамбаеву по делу криминального авторитета Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам.

Теперь уголовное дело будет вновь рассмотрено в Первомайском районном суде Бишкека.

«Всё уголовные дела против меня надуманы и шиты белыми нитками», — заявил Алмазбек Атамбаев журналистам.

Отвечая на вопрос о своём здоровье, он сказал, что срочно нуждается в лечении. «Надо полечиться за границей. Но я вернусь, как всегда. I’ll be back», — пошутил бывший президент.

В этот же день он прибыл домой в село Кой-Таш, где его встретили родные и близкие.

Летом 2020 года Первомайский суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11,2 годам лишения свободы по незаконному освобождению Азиза Батукаева.