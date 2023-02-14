Азамат Абилкасымович Отеулиев назначен заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана — министром инвестиций и внешней торговли республики. Об этом сообщила пресс-служба Совмина. На этом посту он сменил Бахытжана Хабибуллаева.

Ранее Азамат Отеулиев работал заведующим Сектором по вопросам развития специальных экономических и малых зон, а также молодёжных промышленных и предпринимательских зон Секретариата Кабинета министров Узбекистана по вопросам развития местной промышленности и кооперационных связей.

Он также был начальником Управление по региональным инвестициям и координации деятельности свободных экономических зон Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

В декабре председателем Совета министров Каракалпакстана был утверждён бывший хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.