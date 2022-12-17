Жокаргы Кенес Каракалпакстана утвердил Фархода Уразбаевича Эрманова на должность председателя Совета Министров Каракалпакстана.

Ранее указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева он был освобождён от должности хокима Хорезмской области, которую занимал с 2018 года сначала в качестве и. о., потом — как глава администрации.

Фарход Эрманов родился в Амударьинском районе Каракалпакстана в 1958 году. Выпускник Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1981) и Ташкентского государственного экономического университета (1996, заочно). Специальности по образованию инженер-механик и экономист.

До назначения хокимом Хорезма был министром сельского и водного хозяйства Каракалпакстана и хокима Берунийского района Каракалпакстана.

Ранее мы писали, что Кахраман Сариев, с октября 2016 года работавший председателем Совета Министров Каракалпакстана, стал первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах.