Заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Мохаммад Абас Станекзай заявил, что «Талибан» предоставит доступ к работе и образованию всем гражданам, в частности, женщинам и девочкам, передаёт афганское информагентство TOLO news.

Замглавы МИД высоко оценил деятельность неправительственных организаций в стране.

«Правительство Исламского Эмирата хочет создать возможности для работы и даже образования для всех афганских сестёр и братьев внутри страны на основе исламского формата, афганских традиций и шариата. Работа в этом направлении ведётся, и мы надеемся исправить это в ближайшее время», — сказал он.

В Министерстве экономики сообщили, что в социально-экономической сфере действуют не менее 260 организаций.

«Исламский Эмират предоставил различные возможности для деятельности организаций, и в этом отношении они находятся в центре нашего внимания», — сказал заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари.

Напомним, в августе 2021 года, после прихода к власти, движение «Талибан» запретило женщинам получать полное среднее образование. В марте 2022 года ожидалось, что выйти на учёбу смогут все ученики и ученицы с 1 по 12 классы. Однако в первый же день учёбы ученицам старше 6 класса запретили входить в школы или приказали покинуть занятия через несколько часов после их начала.

В декабре 2022 года Министерство высшего образования временного правительства Афганистана также приказало приостановить участие студенток в учёбе в вузах. Спустя несколько дней «Талибан» также приказал всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать на работу женщин. Многие организации в ответ на это приостановили или сократили свою деятельность в стране.