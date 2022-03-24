Министерство образования временного правительства Афганистана объявило 23 марта, что средние школы для девочек останутся закрытыми «до дальнейшего уведомления». Дата возвращения девочек к учёбе не называется, сообщил TOLOnews.

Ранее Министерство образования объявило, что в среду все школы с 1 по 12 классы будут вновь открыты для всех учащихся — как для мальчиков, так и для девочек.

Однако в первый день учёбы ученицам старше 6 класса запретили входить в школы или приказали покинуть занятия через несколько часов после их начала.

«Когда я пришла в школу рано утром, я была так счастлива. Я увидела, что наш директор плачет, не знаю причины. Потом плакали уже все ученики», — сказала одна из учениц.

Причиной закрытия школ чиновники назвали проблемы, связанные с женской одеждой.

«Мы носим хиджаб. Не знаем, какой ещё вид хиджаба они подразумевают», — сказала другая ученица.

В ООН обеспокоены решением властей Афганистана отложить возвращение афганских старшеклассниц за парты, сообщила пресс-служба организации.

«Все ученики, девочки и мальчики, их родители, целые семьи с нетерпением ждали начала нового учебного года. Неспособность де-факто властей, несмотря на их неоднократные обещания, возобновить работу школ для девочек старше шестого класса вызывает глубокое разочарование. Это нанесёт серьёзный ущерб Афганистану», — говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что лишение девочек образования не только нарушает их права, но и ставит под угрозу будущее страны ввиду огромного потенциала афганских женщин и девочек.

«Я настоятельно призываю де-факто власти „Талибана“ без дальнейших проволочек открыть школы для всех учащихся», — сказал Антониу Гутерриш.

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет призвала талибов выполнить взятые на себя обязательства и ранее данные обещания.

«Несоблюдение де-факто властями обязательства открыть школы для девочек старше шестого класса — несмотря на неоднократные их обещания обеспечить образование для девочек, в том числе во время моего визита в Кабул две недели назад, — наносит серьёзный ущерб Афганистану», — сказала Мишель Бачелет. Она добавила, что речь идёт не только о том, что девочки лишись права на образование, но и о том, что они становятся более уязвимыми перед насилием и эксплуатацией.

По словам верховного комиссара, во время недавнего визита в Кабул она имела возможность пообщаться с жительницами Афганистана, которые поделились с ней своим видением выхода из экономического и гуманитарного кризиса, охватившего страну. Мишель Бачелет сообщила о том, что её собеседницы выразили готовность представить свой план талибам. «Они настаивали на равном праве на качественное образование на начальном, среднем и высшем уровнях и с надеждой ожидали открытия школ», — добавила Мишель Бачелет.

Верховный комиссар ООН уверена, что лишение прав половины населения Афганистана контрпродуктивно и несправедливо. По её словам, такая дискриминация подрывает перспективы будущего восстановления и развития страны.

Она призвала талибов «уважать права всех девочек на образование и открыть школы для всех учащихся без дискриминации и дальнейшего промедления».

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел также выступила с заявлением.

«Миллионы учениц средних школ по всему Афганистану проснулись сегодня с надеждой, что они смогут вернуться в школу и возобновить учёбу. Но вскоре их надежды рухнули», — подчеркнула глава ЮНИСЕФ.

По её словам, это решение лишает целое поколение девочек-подростков возможности приобрести навыки, необходимые для их благополучия в будущем.