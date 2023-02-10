3 и 9 февраля на границе Узбекистана и Кыргызстана были обнаружены два новых подземных тоннеля, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.





Тоннели, обнаруженные сотрудниками СГБ и МВД, вели из Кургантепинского района Андижанской области в Карасуйский район Ошской области Кыргызстана.

Каждый из них имеет ширину 60 см, высоту 1,5 м и длину 150−200 м.





Возбуждено уголовное дело по статье 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан) Уголовного кодекса, ведётся следствие.

Летом 2022 года было обнаружено несколько тоннелей, ведущих из Узбекистана в Кыргызстан. Один из таких был оборудован лифтом, электричеством и камерами наблюдения.