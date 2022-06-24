23 июня в Риштанском районе Ферганской области в доме гражданина Т. М. был обнаружен подземный тоннель, ведущий в Кадамжайский раойн Баткенской области Кыргызстана, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В ходе специальной операции Погранвойск СГБ и УВД области был остановлен грузовик, которым управлял мужчина. В машине были найдены 2707 мобильных телефонов моделей IPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S 22 ultra, RedMi Note 11 pro и другие, на которые не было документов. Общая стоимость устройство оценочно составляет 15 млрд сумов. Они изъяты в процессуальном порядке.





Тоннель был обнаружен при осмотре дома мужчины. Он имеет ширину 1−1,5 м, высоту 2 м и протяжённость около 130 м. На кадрах оперативной съёмки видно, что тоннель оборудован освещением и камерами наблюдения, его пол забетонирован, а вход оборудован электрическим лифтом.

В сообщении говорится, что подземный путь использовался для доставки товарно-материальных ценностей из Кыргызстана в Узбекистан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об обнаружении трёх подобных тоннелей, через которые между двумя странами переправлялись валюта и разные товары