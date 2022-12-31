Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов сообщил об изменениях в порядке налогообложения юридических и физических лиц, а также применения таможенных льгот.

На 2023 год сохраняются действующие ставки по налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий — 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), налогу на имущество юридических лиц (1,5%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальному налогу (бюджетные организации — 25%, остальные — 12%).

НДС

Сохраняются категория налогоплательщиков, порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки представления налоговой отчетности.

С 1 января 2023 года налоговая ставка снижается с 15 до 12%. Сокращаются сроки проведения камеральной налоговой проверки обоснованности суммы НДС к возмещению с 60 до 30 дней.

С 1 апреля 2023 года отменяются льготы НДС, предоставленные по:

геологическим услугам, оказываемым в рамках ежегодных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы за счёт средств бюджета;

обороту по реализации почтовых марок, маркированных открыток, конвертов;

обороту по реализации научно-исследовательских и инновационных работ, выполняемых за счёт средств бюджета.

С 1 июля 2023 года исключаются льготы, предоставленные по услугам подразделений охраны Национальной гвардии.

Кроме того, органы государственной власти и управления могут признаваться налогоплательщиками НДС на основании решения президента или Кабинета министров.

С 1 января 2023 года вводится порядок, предусматривающий, что сумма налога, уплаченная (подлежащая уплате) по фактически полученным товарам (услугам), которая не принята к зачёту в связи с приостановлением действия свидетельства, в случае возобновления действия свидетельства подлежит корректировке (отнесению в зачёт) как у налогоплательщика, так и его покупателей за период, когда свидетельство было приостановлено.

Налогоплательщикам, состоящим на учёте Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, предоставляется право осуществлять взаимозачёт сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета в счёт уплаты НДС при импорте товаров.

Взаимозачёт НДС будет производиться налоговыми и таможенными органами в автоматическом режиме. Для этого налогоплательщик — участник внешнеэкономической деятельности при оформлении ГТД должен сделать отметку об уплате НДС при импорте за счёт суммы, подлежащей возмещению.

Акцизный налог

Сохраняются категория налогоплательщиков, а также сроки представления налоговой отчётности и уплаты налога.

С 1 февраля 2023 года ставки акцизного налога по нефтепродуктам, а также по производимой алкогольной и табачной продукции индексируются (повышаются) на 10%.

С 1 января 2023 года акцизный налог при производстве алкогольной продукции (за исключением слабоалкогольных напитков) исчисляется исходя из доли этилового спирта, содержащегося в подакцизной продукции. При этом единицей измерения на производимую алкогольную продукцию установлен «литр» (ранее «далл»).

В 2022 году ставка акцизного налога на водку, коньяк и прочую алкогольную продукцию была установлена в размере 138 тысяч сумов за 1 дал (или 13800 сумов за 1 литр).

В 2023 году ставка акцизного налога на данную продукцию устанавливается в размере 34500 сумов за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Например, доля этилового спирта в водке составляет 40%, сумма акцизного налога на 1 литр составит 13800 сумов (34500 сумов х 40%), а с 1 февраля 2023 года с учётом индексации — 15200 сумов (38000 сумов х 40%).

С 1 января 2023 года увеличивается ставка акцизного налога на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый ректификованный технический спирт из эфироальдегидной фракции и фракция головная этилового спирта в 5 раз и составит 7450 сумов за 1 литр.

С 1 января 2023 года снижаются на 5% ставки акцизного налога при импорте алкогольной и табачной продукции.

Таблицы с изменениями

Налог на прибыль

С 1 ноября 2022 года прибыль от реализации товаров (услуг) на экспорт подлежит налогообложению по нулевой ставке независимо от доли доходов от экспорта в совокупном доходе. При этом такая ставка не будет применяться по прибыли, полученной от оказания услуг нерезидентам Узбекистана с 1 января 2023 года.

Предоставляется право снижения ставки налога на прибыль на 50% для следующей категории налогоплательщиков:

а) налогоплательщикам налога с оборота, впервые перешедшим на уплату налога на прибыль после 1 сентября 2022 года — в течение одного налогового периода, следующего за годом, в котором налогоплательщик перешёл на уплату налога, при условии, что в налоговом периоде, в котором применяется пониженная налоговая ставка совокупный доход налогоплательщика не превысил 10 млрд сумов;

При этом данные налогоплательщики вправе определять налоговую базу в упрощённом порядке в размере 25% от совокупного дохода.

Пример. Налогоплательщик, перешёл на уплату налога на прибыль 1 октября 2022 года (т.е. после 1 сентября 2022 года). В этом случае налогоплательщик в течении 2023 года (1 год) вправе уплачивать налог на прибыль по ставке 7,5%, при условии, что в 2023 году его совокупный доход не превысил 10 млрд сумов.

б) налогоплательщикам, у которых после 1 сентября 2022 года совокупный доход в течение текущего налогового периода впервые превысил 10 млрд сумов — в течении текущего и последующего налогового периода, при условии, что совокупный доход не превысил 100 млрд сумов.

Пример. Совокупный доход налогоплательщика по итогам 9 месяцев 2023 года впервые превысил 10 млрд сумов. Налогоплательщик уплачивает налог на прибыль с применением ставки в размере 7,5% за весь 2023 год и применяет пониженную ставку (7,5%) в 2024 году (2 года), если его совокупный доход в 2023 или 2024 году не превысит 100 млрд сумов.

Пониженная налоговая ставка не распространяется на налогоплательщиков налога за пользование недрами и акцизного налога, а также в случае ликвидации налогоплательщика, и (или) выявления фактов разделения (дробления) доходов от реализации товаров (услуг) налогоплательщика между двумя и более субъектами предпринимательства для применения пониженной налоговой ставки.

С учётом того, что вскрышные работы, осуществляемые на месторождениях по добыче полезных ископаемых, производятся на перспективу, они перенесены в отдельную группу амортизационных активов. Предусмотрено, что данные расходы вычитаются из совокупного дохода налогоплательщика в виде амортизационных отчислений путём применения нормы амортизации по данному амортизируемому активу, но не выше 33% от суммы накопленных расходов в год.

С 2022 года чистая прибыль, остающаяся в распоряжении нерезидента, работающего через постоянное учреждение, после уплаты налога, была приравнена к дивидендам и подлежала налогообложению по налоговой ставке в 10%. Внесены уточнения, предусматривающие, что нерезидент теперь вправе применить пониженную налоговую ставку, предусмотренную международным договором по доходам в виде дивидендов. Если международным договором по вопросам налогообложения по доходам в виде дивидендов предусматриваются несколько пониженных налоговых ставок, применяется наименьшая из них.

С 1 января 2023 года в рамках внешнеторгового контракта на приобретение (продажу) оборудования, предусматривающем осуществление нерезидентом монтажных и (или) пусконаладочных услуг и иных подобных услуг, если стоимость оказываемых услуг не указывается отдельно, то налогооблагаемый доход нерезидента определяется исходя из рыночной стоимости таких услуг (ранее — 20% от стоимости оборудования).

Внесены изменения в срок представления в налоговые органы справки о сумме авансовых платежей по налогу на прибыль. В частности, с 1 января 2023 года налогоплательщик вправе представить данную справку до 15 числа (ранее 10 числа) первого месяца следующего квартала исходя из ожидаемой суммы прибыли в текущем квартале.

Налог с оборота

По налогу с оборота унифицируются ставки налога с оборота, с установлением для всех категорий налогоплательщиков единой ставки в размере 4%.

При этом сохраняются пониженные налоговые ставки для предприятий, расположенных в труднодоступных и горных районах в размере 1%, в других населённых пунктах — 2% (в том числе, электронная коммерция) и в городах с населением 100 тысяч человек и больше — 3%.

С 2023 года налогоплательщики налога с оборота вправе на добровольной основе выбрать уплату налога в фиксированной сумме. При этом при сумме совокупного дохода не превышающим 500 млн сумов предоставляется право выбора уплаты налога в фиксированном размере 20 млн сумов в год, а при сумме совокупного дохода свыше 500 млн сумов — 30 млн сумов в год.

Налог в фиксированной сумме уплачивается равными долями ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за календарным месяцем.

Для перехода на уплату данного налога налогоплательщику необходимо направить уведомление в налоговый орган по месту налогового учёта не позднее 10 дней до начала следующего месяца. Принимая во внимание, что данная норма вступает в силу с 1 января 2023 года, налогоплательщики впервые переходящие на уплату налога в фиксированной сумме вправе представить уведомление в налоговые органы не позднее 25 января 2023 года.

Вновь созданные налогоплательщики вправе выбрать уплату налога в фиксированной сумме при государственной регистрации.

Отказ от уплаты налога в фиксированной сумме осуществляется с начала очередного налогового периода.

При переходе на уплату налога в фиксированной сумме в течении налогового периода, размер налога определяется путём деления фиксированной суммы на 12 и умножением полученного результата на количество месяцев, оставшихся до конца текущего налогового периода.

В случае, если в течении налогового периода у налогоплательщика налога в фиксированной сумме совокупный доход превышает 500 млн сумов, то сумма налога в фиксированной сумме пересчитывается, начиная с месяца ее превышения до конца текущего налогового периода, исходя из налоговой ставки, установленной для налогоплательщиков с совокупным доходом свыше 500 млн сумов.

При переходе с уплаты налога в фиксированной сумме на уплату НДС и налога на прибыль в течение налогового периода сумма налога в фиксированной сумме подлежит уплате с учётом последнего календарного месяца, в котором осуществлён переход на уплату этих налогов.

Дивиденды, выплачиваемые налогоплательщикам налога с оборота в фиксированном размере, не подлежат налогообложению налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц.

При этом, при переходе на уплату НДС в добровольном или обязательном порядке право на зачёт НДС таким налогоплательщикам по остаткам товаров, приобретённых с НДС, не предоставляется.

Налогоплательщики, в том числе вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, совокупный доход которых в течение налогового периода превысил 1 млрд сумов, переходят на уплату НДС и налога на прибыль со дня достижения указанного размера совокупного дохода.

НДФЛ и социальный налог

По налогу на доходы физических лиц и социальному налогу сохраняются категория налогоплательщиков, ставки налогов, порядок исчисления и уплаты налогов (включая зачисление 0,1% на индивидуальные накопительные пенсионные счета).

По НДФЛ увеличивается сумма необлагаемого дохода с 15 млн сумов до 80-кратного минимального размера оплаты труда (или 73,6 млн сум) при направлении физическими лицами своих доходов на погашение ипотечных кредитов, с одновременной отменой требования по стоимости жилья (на сегодняшний день 300 млн сумов).

С 1 апреля 2023 года отменяются льготы по налогу на доходы физических лиц в части доходов, направляемых на оплату долгосрочного страхования жизни.

Ставки НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог в фиксированных размерах индексируются (увеличиваются) на 10%.

Внесены изменения в сроки представления годовой налоговой отчётности по НДФЛ и социальному налогу, которые устанавливаются не позднее 15 февраля следующего года. По итогам 2022 года годовую налоговую отчётность необходимо представить не позднее 15 февраля 2023 года.

Минимальные ставки арендной платы, установленные для физических лиц, в целях исчисления налога на доходы физических лиц, увеличены на 10% (таблица).

Налог на имущество юрлиц

По налогу на имущество юридических лиц сохраняются на 2023 год порядок определения налоговой базы, размеры минимальной стоимости, установленные в абсолютной величине за 1 кв. м, а также налоговая ставка в размере 1,5% к налоговой базе.

Также сохраняется право Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и кенгашей народных депутатов областей устанавливать в районах понижающий коэффициент до 0,5 к установленной минимальной стоимости объектов недвижимости, в зависимости от их экономического развития.

Продолжается поэтапное доведение пониженной налоговой ставки установленной по объектам, предусмотренным в части четвёртой статьи 415 Налогового кодекса до базовой налоговой ставки, путём увеличения ее в 2023 году с 0,5 до 0,6%. Пониженная налоговая ставка для юридических лиц была введена с 2020 года по объектам, по которым ранее были предоставлены налоговые льготы.

С 1 июля 2022 года отменён порядок налогообложения объектов, по которым законодательством могут применяться меры воздействия путём установления повышенных ставок налога на имущество юридических лиц.

Внесены изменения в сроки представления налоговой отчётности и уплаты налога (авансовых платежей). В частности, устанавливаются следующие сроки:

представления налоговой отчётности — не позднее 1 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом. В этот же срок производится окончательная уплата налога за налоговый период, с учётом авансовых платежей;

представления справки о сумме налога за текущий налоговый период (авансовые платежи) — не позднее 20 января текущего налогового периода;

уплаты авансовых платежей плательщиками налога с оборота — не позднее 20 числа третьего месяца каждого квартала. Для остальных налогоплательщиков сохраняются сроки уплаты авансовых платежей — до 10 числа каждого месяца, при этом за январь месяц они уплачивают не позднее 20 января.

Налог на имущество физлиц

По налогу на имущество физических лиц налоговые ставки, действовавшие в 2022 году, увеличиваются в среднем на 10% по объектам предусмотренным в пунктах 1−3 части первой статьи 422 Налогового кодекса. Это обусловлено тем, что для физических лиц сохраняется размер кадастровой стоимости объектов налогообложения (налоговая база), определённый органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в 2018 году.

Сохраняется в 2023 году для физлиц, имеющих объекты жилого фонда (включая машино-места, неразрывно связанные с многоквартирным домом) практика применения ограничения в росте суммы налога по отношению к предыдущему году. В частности, в 2023 году сумма налога, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определённой в 2018 году, не может превышать сумму налога, начисленного за 2022 год, более чем в 1,3 раза.

Для справки: Данное ограничение применяется ко всем объектам недвижимого имущества принадлежащим физлицам, начиная с 2018 года, для недопущения резкого роста налоговой нагрузки после перехода исчисления налога на имущество от инвентаризационной стоимости (до 2018 года) на налогообложение имущества исходя из кадастровой стоимости.

При этом с 2023 года отменяется практика применения ограничения суммы налога на имущество физических лиц по отношению к предыдущему году в части объектов недвижимого имущества нежилого назначения. Данная норма введена в целях создания равных условий налогообложения объектов недвижимости по их функциональному назначению (нежилые помещения), независимо от их принадлежности физическому или юридическому лицу.

По земельному налогу ограничение не применяется в отношении земельных участков, используемых физическими лицами в предпринимательской деятельности с 2022 года.

Отменён с 1 июля 2022 года порядок налогообложения объектов недвижимости, по которым законодательством могут применяться меры воздействия путём установления повышенных налоговых ставок, предусмотренных для юридических лиц.

Земельный налог

По земельному налогу сохраняется порядок исчисления земельного налога с юридических и физических лиц, а также налоговая ставка, установленная по землям сельскохозяйственного назначения в размере 0,95% к нормативной стоимости сельхозугодий.

Базовые ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения действовавшие в 2022 году повышаются в среднем на 10%. При этом сохраняется порядок определения конкретного размера налоговых ставок органами государственной власти на местах на основании базовых ставок, с применением повышающих и понижающих коэффициентов, в зависимости от их экономического развития.

Сохраняется в 2023 году для физических лиц, имеющих земельные участки несельскохозяйственного назначения, занятые объектами недвижимого имущества жилого фонда практика применения ограничения в росте суммы налога по отношению к предыдущему году. В частности, в 2023 году сумма налога не должна превышать сумму налога, начисленного в 2022 году, более чем в 1,3 раза, с целью недопущения резкого роста налогового бремени.

Продолжается поэтапное доведение пониженной налоговой ставки для юридических лиц до базовой налоговой ставки путём увеличения в 2023 году понижающего коэффициента, применяемого к налоговым ставкам для юридических лиц в отношении земельных участков, занятых отдельными объектами, предусмотренными в статье 429 Налогового кодекса с 0,25 до 0,3. Пониженная налоговая ставка для юридических лиц была введена с 2020 года по объектам, по которым ранее были предоставлены налоговые льготы.

В целях обеспечения равных условий налогообложения земель сельскохозяйственного назначения, на физических лиц, имеющих земли сельскохозяйственного назначения распространяется порядок исчисления и уплаты земельного налога, предусмотренный для дехканских хозяйств. Сумма земельного налога для них рассчитывается налоговыми органами исходя из нормативной стоимости земельных участков определённой в соответствии с законодательством. При этом нормативная стоимость земельных участков определяется в среднем по орошаемой или неорошаемой земле района (города), соответственно.

В случае ухудшения или улучшения качества сельскохозяйственных земель (снижения или повышения балла бонитета) на дехканские хозяйства и на физических лиц, имеющих земли сельскохозяйственного назначения распространяется порядок, предусмотренный частями девятой и десятой статьи 429 Налогового кодекса.

С 1 июля 2022 года отменён порядок налогообложения объектов, по которым законодательством могут применяться меры воздействия путём установления повышенных ставок земельного налога с юридических лиц.

Внесены изменения в сроки представления налоговой отчётности и уплаты налога по землям несельскохозяйственного назначения. В частности, устанавливаются следующие сроки:

представления налоговой отчётности и справки об имеющихся у юридического лица земельных участках, не являющихся объектом налогообложения — не позднее 20 января текущего налогового периода;

уплаты налога плательщиками налога с оборота — не позднее 20 числа третьего месяца каждого квартала. Для остальных налогоплательщиков сохраняются сроки уплаты налога — до 10 числа каждого месяца, при этом за январь месяц они уплачивают не позднее 20 января.

По землям сельскохозяйственного назначения сохраняются сроки представления налоговой отчётности и уплаты налога.

Налог за пользование водными ресурсами

По налогу за пользование водными ресурсами сохраняется порядок исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами.

Вводится уплата налога за пользование водными ресурсами для физических лиц, имеющих:

объекты недвижимого имущества нежилого назначения, предназначенные для предпринимательской деятельности и (или) извлечения дохода по налоговым ставкам, установленным для индивидуальных предпринимателей.

земли сельскохозяйственного назначения по налоговым ставкам, установленным для дехканских хозяйств.

Данная норма введена в целях создания равных условий налогообложения водных ресурсов, используемых в предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в нежилых помещениях, а также дехканскими хозяйствами и физическими лицами для полива сельскохозяйственных земель.

По данной категории налогоплательщиков налог будет исчисляться налоговыми органами.

Налоговые ставки, действовавшие в 2022 году, индексируются в среднем на 10%.

Внесены изменения в сроки:

представления налоговой отчётности для юридических лиц Узбекистана (за исключением сельхозпредприятий), который устанавливается не позднее 1 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом. В этот же срок производится окончательная уплата налога за налоговый период, с учётом авансовых платежей;

вручения налоговыми органами платёжного извещения об уплате налога, который устанавливается не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом.

Для сельскохозяйственных предприятий устанавливаются 2 срока уплаты налога:

до 1 октября — 70% от годовой суммы налога, определённой налоговыми органами на основании объёмов воды, используемой сельскохозяйственным предприятием в предыдущем налоговом периоде для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы. При отсутствии информации об объёме воды, использованной сельскохозяйственным предприятием в предыдущем налоговом периоде сумма налога определяется по нормативам потребления воды, утверждённым уполномоченным органом в области водопользования и водопотребления;

до 15 декабря — оставшаяся сумма налога.

Налог за пользование недрами

В рамках налога за пользование недрами по черным, драгоценным, цветным и радиоактивным металлам, а также редким и редкоземельным элементам (далее — металлы) вводится порядок в соответствии с которым:

объектом налогообложения является объем фактической реализации добытых (извлечённых) металлов;

налоговой базой является стоимость объёма фактической реализации добытых (извлечённых) металлов.

Налоговая база по газовому конденсату определяется аналогично порядку, предусмотрененному для природного газа и нефти.

По металлам и углеводородам, в отношении которых применяется механизм «Netback» уточняется фискальный периметр. При этом при определении налоговой базы по этим видам полезных ископаемых сумма расходов, связанная с транспортировкой и (или) переработкой добытых полезных ископаемых, включая их переработку на давальческой основе определяется налогоплательщиком совместно с налоговыми органами. Сумма данных расходов может корректироваться по итогам календарного года, в аналогичном порядке.

Снижается налоговая ставка по железу с 5 до 2%.

Прочие изменения

Отменяются с 1 апреля 2023 года льготы по таможенной пошлине по имуществу, ввозимому на таможенную территорию предприятиями с иностранными инвестициями с долей иностранных инвестиций в уставном фонде (уставном капитале) не менее 33% для собственных производственных нужд, если иное не предусмотрено инвестиционными договорами, заключёнными между иностранным инвестором и уполномоченным государственным органом в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности до 1 января 2023 года.

Для сохранения основных средств и прочего имущества, необходимого для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, продлевается с 30 до 60 дней срок обращения взыскания налоговой задолженности на имущество налогоплательщика, имеющего налоговую задолженность.

Налогоплательщикам НДС и налога на прибыль с совокупным доходом до 10 млрд сумов предоставляется право на уведомительный порядок рассрочки по уплате налоговой задолженности сроком на 6 месяцев (за исключением юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 процентов и более, недропользователей и производителей подакцизных товаров).

При этом рассрочка без уплаты процентов предоставляется один раз в течение календарного года.

Продлевается до 1 января 2024 года срок действия применения нулевой ставки таможенной пошлины, по отдельным товарам, ввозимым на территорию Узбекистана.

Суммы излишне уплаченных ликвидируемым юридическим лицом или излишне взысканных с него налогов (пеней, штрафов) подлежат зачёту налоговым органом в счёт погашения налоговой задолженности по иным налогам. В случае непредставления налогоплательщиком заявления, сумма излишне уплаченных или излишне взысканных налогов (пеней, штрафов) списывается с лицевой карточки налогоплательщика, исключённого из Единого реестра налогоплательщиков.

Продлеваются до 1 января 2024 года налоговые льготы, предоставленные бюджетным организациям по доходам от реализации товаров (услуг).

На 2023 год сохраняются размеры предельных ставок сборов за право розничной торговли отдельными видами товаров и ставок сборов за въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана автотранспортных средств иностранных государств на уровне 2022 года.